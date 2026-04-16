800 plus od 1 czerwca 2026 r. Będą zmiany, ale nie dla wszystkich

1 czerwca 2026 r. rozpocznie się kolejny okres świadczeniowy. Wnioski o tzw. 800 plus warto jednak składać wcześniej. Kiedy? Kogo obejmie ostatnia zmiana przepisów?

800 plus z nowymi wymogami dla cudzoziemców

W lutym 2026 r. zmieniły się zasady przyznawania świadczenia wychowawczego uchodźcom wojennym z Ukrainy ze statusem „UKR” oraz pozostałym cudzoziemcom będącym obywatelami państw trzecich (spoza UE/EFTA, Wielkiej Brytanii), posiadającym legalny pobyt na terytorium RP. Po zmianach prawo do świadczenia wychowawczego w przypadku tych cudzoziemców jest uzależnione przede wszystkim od spełnienia warunku wykonywania na terytorium Polski aktywności zawodowej.

Nowe przepisy są wprowadzane etapami. Od 1 lutego 2026 r. obowiązują dla obywateli Ukrainy ze statusem „UKR”, którzy przybyli do Polski w związku z toczącymi się działaniami wojennymi i których pobyt został uznany za legalny na mocy ustawy pomocowej. Do 31 stycznia 2026 r. mogli oni pobierać świadczenie „800 plus” na dotychczasowych zasadach. Od lutego 2026 r. warunkiem kontynuacji pomocy było ponowne złożenie wniosku.

Komu ZUS wstrzyma wypłaty?

Od nowego okresu świadczeniowego, czyli od 1 czerwca 2026 r. nowe przepisy dotyczące przysługiwania świadczenia wychowawczego związane z warunkiem aktywności zawodowej będą obowiązywały dla kolejnej grupy cudzoziemców. Chodzi tu o pozostałych obywateli państw trzecich, w tym dla obywateli Ukrainy bez statusu „UKR” posiadającym legalny pobyt na terytorium RP oraz dostęp do rynku pracy. Do 31 maja 2026 r. mogą oni kontynuować pobieranie świadczenia na dotychczasowych regułach.

Od 1 czerwca 2026 r. ZUS będzie mógł zweryfikować spełnianie warunku aktywności zawodowej.

„ZUS będzie cyklicznie, co miesiąc badać, czy wnioskodawca i dziecko spełniają wszystkie konieczne warunki” – informuje ZUS w swoim komunikacie. Zakład przypomina, iż może wstrzymać wypłatę świadczenia wychowawczego, jeżeli pojawią się wątpliwości czy wnioskodawca i dziecko spełniają warunki do jego otrzymywania. Wątpliwości te mogą dotyczyć tego czy beneficjenci mieszkają na terytorium Polski, czy wnioskodawca jest aktywny zawodowo oraz czy dziecko realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, szkolnego lub nauki.

Ważne Dla pozostałych osób, w tym obywateli Polski, zasady przyznawania świadczenia wychowawczego pozostają bez zmian.

Kiedy najlepiej złożyć wniosek o 800 plus?

Chociaż nowy okres świadczeniowy 2026/2027 rozpoczyna się 1 czerwca, to wniosek warto złożyć odpowiednio wcześniej.

Ważne Najlepiej zrobić to jeszcze do końca kwietnia 2026 r., wówczas ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie w terminie do 30 czerwca.

Tym samym rodzice, którzy otrzymują już wsparcie, nie utracą ciągłości wypłat.

O świadczenie można ubiegać się wyłącznie online za pośrednictwem eZUS/aplikacji mZUS, bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia.

W przypadku dziecka nowonarodzonego wniosek najlepiej złożyć w ciągu trzech miesięcy. W takiej sytuacji ZUS wypłaci pieniądze z wyrównaniem od dnia narodzin. Jeżeli dziecko urodziło się w miesiącach styczeń-maj 2026, to rodzice składają dwa wnioski: jeden na okres 2025/2026, a drugi na 2026/2027.

Źródło: Infor.pl, ZUS