800 plus od 1 czerwca 2026 r. Będą zmiany, ale nie dla wszystkich

16 kwietnia 2026, 16:43
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Jakie zmiany w świadczeniu 800 plus?
1 czerwca 2026 r. rozpocznie się kolejny okres świadczeniowy. Wnioski o tzw. 800 plus warto jednak składać wcześniej. Kiedy? Kogo obejmie ostatnia zmiana przepisów?

800 plus z nowymi wymogami dla cudzoziemców

W lutym 2026 r. zmieniły się zasady przyznawania świadczenia wychowawczego uchodźcom wojennym z Ukrainy ze statusem „UKR” oraz pozostałym cudzoziemcom będącym obywatelami państw trzecich (spoza UE/EFTA, Wielkiej Brytanii), posiadającym legalny pobyt na terytorium RP. Po zmianach prawo do świadczenia wychowawczego w przypadku tych cudzoziemców jest uzależnione przede wszystkim od spełnienia warunku wykonywania na terytorium Polski aktywności zawodowej.

Nowe przepisy są wprowadzane etapami. Od 1 lutego 2026 r. obowiązują dla obywateli Ukrainy ze statusem „UKR”, którzy przybyli do Polski w związku z toczącymi się działaniami wojennymi i których pobyt został uznany za legalny na mocy ustawy pomocowej. Do 31 stycznia 2026 r. mogli oni pobierać świadczenie „800 plus” na dotychczasowych zasadach. Od lutego 2026 r. warunkiem kontynuacji pomocy było ponowne złożenie wniosku.

Komu ZUS wstrzyma wypłaty?

Od nowego okresu świadczeniowego, czyli od 1 czerwca 2026 r. nowe przepisy dotyczące przysługiwania świadczenia wychowawczego związane z warunkiem aktywności zawodowej będą obowiązywały dla kolejnej grupy cudzoziemców. Chodzi tu o pozostałych obywateli państw trzecich, w tym dla obywateli Ukrainy bez statusu „UKR” posiadającym legalny pobyt na terytorium RP oraz dostęp do rynku pracy. Do 31 maja 2026 r. mogą oni kontynuować pobieranie świadczenia na dotychczasowych regułach.

Od 1 czerwca 2026 r. ZUS będzie mógł zweryfikować spełnianie warunku aktywności zawodowej.

„ZUS będzie cyklicznie, co miesiąc badać, czy wnioskodawca i dziecko spełniają wszystkie konieczne warunki” – informuje ZUS w swoim komunikacie. Zakład przypomina, iż może wstrzymać wypłatę świadczenia wychowawczego, jeżeli pojawią się wątpliwości czy wnioskodawca i dziecko spełniają warunki do jego otrzymywania. Wątpliwości te mogą dotyczyć tego czy beneficjenci mieszkają na terytorium Polski, czy wnioskodawca jest aktywny zawodowo oraz czy dziecko realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, szkolnego lub nauki.

Ważne

Dla pozostałych osób, w tym obywateli Polski, zasady przyznawania świadczenia wychowawczego pozostają bez zmian.

Kiedy najlepiej złożyć wniosek o 800 plus?

Chociaż nowy okres świadczeniowy 2026/2027 rozpoczyna się 1 czerwca, to wniosek warto złożyć odpowiednio wcześniej.

Ważne

Najlepiej zrobić to jeszcze do końca kwietnia 2026 r., wówczas ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie w terminie do 30 czerwca.

Tym samym rodzice, którzy otrzymują już wsparcie, nie utracą ciągłości wypłat.

O świadczenie można ubiegać się wyłącznie online za pośrednictwem eZUS/aplikacji mZUS, bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia.

W przypadku dziecka nowonarodzonego wniosek najlepiej złożyć w ciągu trzech miesięcy. W takiej sytuacji ZUS wypłaci pieniądze z wyrównaniem od dnia narodzin. Jeżeli dziecko urodziło się w miesiącach styczeń-maj 2026, to rodzice składają dwa wnioski: jeden na okres 2025/2026, a drugi na 2026/2027.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( j. t. Dz. U. z 2026 r., poz. 508)

Powiązane
800 plus a alimenty. Przepisy i orzeczenia sądów
800 plus na pełnoletniego ucznia i studenta. Czy jest szansa na taką zmianę?
800+ i 300+ dla babci na wnuka. NSA wydał ważne orzeczenia
Prawo
Kradzież tożsamości artystycznej, covery piosenek generowane przez AI. Dlaczego poprosiłem o pomoc Krzysztofa Rutkowskiego?
16 kwi 2026

Pod moim pseudonimem ktoś wydał 11 piosenek. Postanowiłem powiedzieć „stop”. Podjąłem współpracę z Krzysztofem Rutkowskim. Tak, dobrze przeczytaliście. No bo jak postąpić, gdy ktoś używa Twojego pseudonimu, korzysta z Twojej ciężkiej pracy, Twojej tożsamości i nie masz pojęcia, kim ta osoba jest? Gdyby sprawa dotyczyła tylko jednego profilu, może machnąłbym ręką. Ale to nie jest jednorazowa sytuacja. Ktoś od miesięcy działa pod moją nazwą. Najpierw jeden wykonawca, potem kolejny. Ten drugi wydał pod moim pseudonimem jedenaście piosenek… Do tego dochodzą covery moich utworów wykonywane przez sztuczną inteligencję, publikowane na YouTube przez nieznane mi osoby.
O informatyzacji sądów, czyli jak pobić absurdy informatyzacji ZUS
16 kwi 2026

Niedawno z szumem ogłoszono, że niektóre pisma do niektórych sądów można, a czasem trzeba, wysyłać elektronicznie. Wyszło jak zwykle. Prowizorka, aż zgrzytają zęby - piszą adwokaci Karol Pachnik i Grzegorz Prigan. Ale może będzie lepiej…
Średnia podwyżka to 163,36 zł. ZUS przeliczył już emerytury tzw. czerwcowe i związane z nimi renty rodzinne. Nie wszystkim świadczenie wzrosło
16 kwi 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył ponowne ustalanie wysokości tzw. emerytur czerwcowych. Przeliczenie świadczeń wynika z ustawy z 5 sierpnia 2025 r. i dotyczy emerytur przyznanych lub przeliczonych w czerwcu w latach 2009–2019 oraz powiązanych z nimi rent rodzinnych.

REKLAMA

Zdolność kredytowa singla w 2026 r. – przy pensji 4000 zł i 6500 zł netto. Jaki wkład własny jest potrzebny? Kto może liczyć na dopłaty od państwa do kredytu mieszkaniowego?
16 kwi 2026

Jaka jest zdolność kredytowa singla na wiosnę 2026 roku? Credipass przeanalizowała zdolność zaciągnięcia kredytu przy miesięcznych zarobkach na poziomie 4000 zł netto i 6500 zł netto - takie zarobki są często oferowane młodym absolwentom na początku kariery zawodowej. Taka różnica w zarobkach może oznaczać nawet ponad 240 tys. zł różnicy w zdolności kredytowej. W praktyce to właśnie wybór branży coraz częściej decyduje o tym, czy młody singiel kupi mieszkanie, czy pozostanie poza rynkiem nieruchomości. Przepaść pomiędzy dwoma profilami absolwentów jest ogromna.
Benzyna i olej napędowy znowu tanieją! W piątek 17 kwietnia kierowcy mniej zapłacą za paliwo
16 kwi 2026

Dobra passa trwa! W piątek 17 kwietnia ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach benzynowych znowu będą niższe. Minister energii wydał kolejne obwieszczenie w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw.
Czy orzeczenie o stopniu niepełnoprawności wystarczy do renty z ZUS?
16 kwi 2026

W aktualnym stanie prawnym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie jest wystarczające, by Zakład Ubezpieczeń Społecznych mógł przyznać świadczenie rentowe. Potrzebne jest do tego odrębne postępowanie orzecznicze.
Kredyty frankowe 2026. Najnowsze wyroki TSUE: sąd może uwzględnić przedawnione roszczenie banku o zwrot kapitału. Radca prawny: to nic nie zmienia dla większości frankowiczów
16 kwi 2026

W dniu 16 kwietnia 2026 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w wyroku, że unijna dyrektywa w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich zasadniczo dopuszcza, by w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach sąd mógł uwzględnić przedawnione roszczenie banku o zwrot kapitału kredytu. Dla zdecydowanej większości klientów, którzy chcą po prostu unieważnić umowę i uczciwie rozliczyć się z bankiem, te wyroki nie zmieniają absolutnie nic - ocenia radca prawny Stanisław Rachelski z kancelarii Rachelski i Wspólnicy.

REKLAMA

Paszport dla dziecka można od teraz załatwić bez kolejki
16 kwi 2026

Od 15 kwietnia 2026 r. złożysz wniosek o paszport dla dziecka poniżej 12 lat, i to bez drukowania papierów oraz bez wizyty w urzędzie. Co więcej, drugi rodzic może wyrazić zgodę na paszport również w aplikacji. Sprawdź, jak działa nowa usługa i czego potrzebujesz.
Ministerstwo Cyfryzacji: Aplikacja mObywatel umożliwia uzyskanie paszportu dla dziecka
16 kwi 2026

Dzieciom do 12 roku życia paszport wydawany jest zwykle na 5 lat. Jego uzyskanie zajmuje ok. 30 dni i wymaga zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych. Dla osób, które chcą załatwić sprawę szybko i wygodnie, dostępne są już nowe rozwiązania w aplikacji mObywatel.
