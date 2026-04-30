Reforma 800 plus w 2027 roku. Jakich zmian mogą spodziewać się rodzice?

Rząd pracuje nad tym, by o świadczenie wychowawcze było łatwiej wnioskować. Mniej formalności to jednak nie jedyna zmiana, na którą czekają rodzice. Czy inne postulaty również zostaną spełnione? Oto szczegóły projektu.

W 2027 zmiany dla 4,5 mln rodzin

Do konsultacji, uzgodnień i opiniowania został skierowany projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa została przygotowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jak uzasadnia resort, jej celem jest uproszczenie i usprawnienie procesu przyznawania świadczenia wychowawczego (tzw. 800 plus). Nowe przepisy wprowadzą mechanizm automatycznego ustalania prawa do świadczenia na kolejny okres, bez konieczności corocznego osobistego składania nowych wniosków.

Kto nie będzie musiał składać wniosku?

Po zmianach zatem Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustali prawo do świadczenia wychowawczego z urzędu na kolejny okres świadczeniowy. Ten tryb będzie dotyczył osób, którym świadczenie zostało przyznane przez ZUS na dzień 31 maja danego roku.

Wniosek złożą zaś ci rodzice i opiekunowie, którym ZUS na dane dziecko nie przyznał jeszcze świadczenia.

Ważne Ta ważna zmiana ma zacząć obowiązywać już od przyszłego okresu świadczeniowego. W praktyce oznaczałoby to, iż od lutego 2027 r. wielu rodziców nie będzie już musiało składać kolejnych wniosków o świadczenia na dzieci.

Nieco wcześniej, bo po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia nowej ustawy mają wejść w życie ułatwienia dla osób sprawujących bieżącą pieczę nad dzieckiem. W stosunku do tych opiekunów często interweniowała Rzeczniczka Praw Dziecka. Po zmianie przepisów nie będzie wątpliwości, iż np. babcia, która na mocy orzeczenia sądu sprawuje bieżącą pieczę nad wnuczkiem może ubiegać się o świadczenie 800 plus.

Jakich zmian nie przewiduje projekt?

Projekt nie zawiera zmian dotyczących wysokości świadczenia wychowawczego. Nie przedłuża również prawa do świadczenia w przypadku, gdy dziecko uczy się bądź studiuje. Projekt nie przewiduje również elastyczniejszego podziału kwoty świadczenia pomiędzy rodziców.

Należy zaznaczyć, iż prace nad ustawą dopiero się zaczęły, a jej ostateczny kształt może się zmienić.