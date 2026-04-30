Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Dziecko i prawo » 500 plus 800 plus » Reforma 800 plus w 2027 roku. Jakich zmian mogą spodziewać się rodzice?

Reforma 800 plus w 2027 roku. Jakich zmian mogą spodziewać się rodzice?

30 kwietnia 2026, 16:41
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Jakie zmiany w świadczeniach wychowawczych?
Rząd pracuje nad tym, by o świadczenie wychowawcze było łatwiej wnioskować. Mniej formalności to jednak nie jedyna zmiana, na którą czekają rodzice. Czy inne postulaty również zostaną spełnione? Oto szczegóły projektu.

W 2027 zmiany dla 4,5 mln rodzin

Do konsultacji, uzgodnień i opiniowania został skierowany projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa została przygotowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jak uzasadnia resort, jej celem jest uproszczenie i usprawnienie procesu przyznawania świadczenia wychowawczego (tzw. 800 plus). Nowe przepisy wprowadzą mechanizm automatycznego ustalania prawa do świadczenia na kolejny okres, bez konieczności corocznego osobistego składania nowych wniosków.

Kto nie będzie musiał składać wniosku?

Po zmianach zatem Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustali prawo do świadczenia wychowawczego z urzędu na kolejny okres świadczeniowy. Ten tryb będzie dotyczył osób, którym świadczenie zostało przyznane przez ZUS na dzień 31 maja danego roku.

Wniosek złożą zaś ci rodzice i opiekunowie, którym ZUS na dane dziecko nie przyznał jeszcze świadczenia.

Ważne

Ta ważna zmiana ma zacząć obowiązywać już od przyszłego okresu świadczeniowego. W praktyce oznaczałoby to, iż od lutego 2027 r. wielu rodziców nie będzie już musiało składać kolejnych wniosków o świadczenia na dzieci.

Nieco wcześniej, bo po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia nowej ustawy mają wejść w życie ułatwienia dla osób sprawujących bieżącą pieczę nad dzieckiem. W stosunku do tych opiekunów często interweniowała Rzeczniczka Praw Dziecka. Po zmianie przepisów nie będzie wątpliwości, iż np. babcia, która na mocy orzeczenia sądu sprawuje bieżącą pieczę nad wnuczkiem może ubiegać się o świadczenie 800 plus.

Jakich zmian nie przewiduje projekt?

Projekt nie zawiera zmian dotyczących wysokości świadczenia wychowawczego. Nie przedłuża również prawa do świadczenia w przypadku, gdy dziecko uczy się bądź studiuje. Projekt nie przewiduje również elastyczniejszego podziału kwoty świadczenia pomiędzy rodziców.

Należy zaznaczyć, iż prace nad ustawą dopiero się zaczęły, a jej ostateczny kształt może się zmienić.

Podstawa prawna

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Powiązane
800 plus od 1 czerwca 2026 r. Będą zmiany, ale nie dla wszystkich
800 plus na pełnoletniego ucznia i studenta. Czy jest szansa na taką zmianę?
800 plus a alimenty. Przepisy i orzeczenia sądów
Źródło: INFOR
Prawo
Jak PIP może ukarać przedsiębiorcę od 8 lipca 2026 roku? Wyższe grzywny i ryzyko przekwalifikowania umów. Jak będą kontrolowane i oceniane umowy cywilnoprawne?
30 kwi 2026

Zasadnicza część nowelizacji z 11 marca 2026 r. ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw, ma wejść w życie 8 lipca br. Skutkiem tych zmian będzie przyznanie Państwowej Inspekcji Pracy nowych uprawnień, które pozwolą jej na stwierdzanie istnienia stosunku pracy w drodze decyzji administracyjnej. Istotnie wzrosną też grzywny dla pracodawców,. Będzie to miało zauważalne skutki dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących współpracę na podstawie umów cywilnoprawnych i B2B. Co prawda Prezydent RP podpisał tę nowelizację, jednocześnie kierując ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej – ale nie wstrzymuje to wejścia w życie nowych przepisów.
Dostawcy będą musieli badać jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Prezydent podpisał ustawę
30 kwi 2026

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o zaopatrzeniu w wodę. Podpisana ustawa określa obowiązki dostawców wody, obejmujące badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Między bohaterem a ofiarą. Tak naprawdę wygląda ich wizerunek w mediach [Gość Infor.pl]
30 kwi 2026

Już 8 maja w Warszawie rozpocznie się konferencja organizowana przez Fundacja Avalon. W centrum rozmów znajdą się dwa tematy, które wciąż budzą emocje i wymagają realnych działań: widoczność osób z niepełnosprawnościami oraz ich prawa. Jak podkreśla Maria Wachowicz z Fundacji, celem jest stworzenie przestrzeni do rozmowy między różnymi środowiskami i wypracowanie konkretnych rozwiązań.
Rozwodów nie będzie! Prezydent zawetował nowelizację Kodeksu rodzinnego
30 kwi 2026

Przepisy dopuszczające pozasądowe rozwiązanie małżeństwa nie wejdą w życie. Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Flaga na balkonie a prawo. Za co możesz dostać mandat 2 maja?
30 kwi 2026

Wywieszenie biało-czerwonej flagi to wyraz patriotyzmu, o którym pamiętamy szczególnie 2 maja w Dzień Flagi RP. Mało kto jednak wie, że za niewłaściwe eksponowanie barw narodowych grozi wysoka grzywna, a nawet areszt. Sprawdź, jakich błędów unikać, aby świętowanie nie skończyło się mandatem.
Tyle zapłacimy za benzynę i diesla na stacjach benzynowych. Dramatyczny wzrost cen paliw podczas majówki!
30 kwi 2026

Zbliża się majówka i z pewnością Polacy planują wyruszyć na tradycyjne rodzinne wyjazdy. Jednak ceny maksymalne paliw obowiązujące od piątku do poniedziałku zapierają dech. Sprawdzamy, ile zapłacimy na stacjach benzynowych za tankowanie.
Wszyscy pracownicy od 1 maja 2026 r. mają prawo do doliczenia do stażu pracy wcześniejszych zleceń i okresów prowadzenia działalności gospodarczej. Konieczne jest zaświadczenie z ZUS-u
30 kwi 2026

Jeżeli pracownik ma za sobą miesiące lub lata prowadzenia własnej działalności albo pracy na umowach zlecenia, to od 1 maja 2026 r. te okresy mogą oficjalnie powiększyć jego staż pracy u obecnego pracodawcy. Jednak w tym celu konieczne jest w uzyskanie z ZUS zaświadczenia potwierdzającego okresy ubezpieczenia. ZUS wyjaśnia jakie zatrudnienie można doliczyć do stażu pracy oraz jak złożyć wniosek aby uzyskać stosowne zaświadczenie.
1,2,3 maja - jeżeli nie uszanujesz tych zasad w majówkę to grozi Ci kara aresztu albo grzywny
30 kwi 2026

Wielu rodaków wciąż nie zdaje sobie sprawy, że w naszym kraju obowiązuje istotna ustawa regulująca kwestię dotyczącą godła, flagi państwowej oraz hymnu narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Lekceważenie tych regulacji oraz innych obowiązków związanych z polskimi symbolami narodowymi może skutkować surowymi sankcjami prawnymi. Przypominamy najważniejsze zasady na 1,2,3 maja jak i inne święta państwowe.

Długie weekendy 2026. Jak zyskać nawet kilkanaście dni wolnego?
30 kwi 2026

Po majówce, przy odpowiednim rozplanowaniu urlopu, układ świąt w tym roku pozwoli na co najmniej czterodniowe wolne od pracy w czerwcu i listopadzie. Okazja na ponad dwutygodniowy odpoczynek będzie natomiast w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
Koniec z decyzjami o warunkach zabudowy dla wszystkich – rząd przyjął ustawę, która uwzględnia postulaty gmin, aby decyzje WZ nie były wydawane jedynie „w celu podwyższenia wartości nieruchomości"
30 kwi 2026

W dniu 14 kwietnia 2026 r. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, który od 1 stycznia 2027 r. wprowadza istotne ograniczenia w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, a konkretnie – w zakresie podmiotów, które są uprawnione do uzyskania decyzji WZ. Projekt został następnie przekazany do Sejmu, gdzie spotkał się z uznaniem sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. To już kolejna (w ostatnim czasie) duża zmiana w zakresie zasad ustalania warunków zabudowy – od 1 stycznia 2026 r. bowiem nie uzyska się już bezterminowej decyzji o warunkach zabudowy.
