RPD do nauczycieli: bez kartkówek i sprawdzianów po majówce, czy długim weekendzie z Bożym Ciałem. Prace domowe też niewskazane

RPD zaapelowała do nauczycieli o uszanowanie prawa uczniów do wypoczynku

Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak w liście do nauczycieli poinformowała, że jedną ze spraw, która niezmiennie pojawia się w kierowanej do niej korespondencji jest prośba o to, aby czas wolny od szkoły: ferie, majówka, dłuższy weekend czerwcowy w związku ze świętem Bożego Ciała był czasem odpoczynku, a nie czasem przygotowywania się do np. zapowiedzianych kartkówek, zaliczeń oraz sprawdzianów, które mają mieć miejsce zaraz po przerwie od nauki.



Zauważyła, że do zapowiedzianych tuż po dniach wolnych zaliczeń i sprawdzianów dzieci uczą się w ich trakcie, często rezygnując z aktywności, które mogłyby swobodnie realizować w przysługującym im czasie wolnym.

Sprawdziany, zaliczenia, czy klasówki po dniach wolnych stresują uczniów

"Nie bójmy się inicjowania i wprowadzania zmian usprawniających naukę, bez jednoczesnego naruszania prawa dziecka do czasu wolnego, zabawy, czy ogólnie życia pozaszkolnego – nieprzeprowadzania sprawdzianów wiedzy w tygodniu następującym po dłuższym wolnym i niezadawania na ten czas prac domowych. Wierzę, że dzięki drobnym, codziennym zmianom polska szkoła może stać się idealnym środowiskiem do wspierania rozwoju uczniów. Niezbędne jednak jest do tego ich podmiotowe traktowanie, pełne wzajemnego zrozumienia" - napisała Horna-Cieślak.



"Pokładając ogromną ufność w Państwa pedagogiczną wrażliwość i troskę o dobro młodych ludzi, proszę i apeluję o uważność na zdrowie psychiczne uczniów oraz o szacunek do uczniowskiego prawa do wypoczynku, który przypada już w zbliżająca się majówkę oraz w dłuższy weekend czerwcowy przypadający na okoliczność Bożego Ciała" - czytamy w liście do nauczycieli.



Biuro RPD w informacji na temat apelu rzeczniczki zauważyło, że w obliczu intensywnego tempa życia szkolnego, niezwykle istotne jest zapewnienie uczniom okazji do relaksu i regeneracji. Zaznaczyło, że szczególnie w okresach wolnych od nauki, takich jak majówka czy długi weekend czerwcowy, dzieci powinny mieć możliwość prawdziwego odpoczynku, swobodnego spędzania czasu, bez konieczności ciągłego uczenia się.



"Zbyt często planowanie testów i zaliczeń tuż po przerwie od nauki może prowadzić do nadmiernego stresu oraz negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne uczniów. Dlatego ważne jest, aby szkoły zrozumiały potrzebę zapewnienia dzieciom rzeczywistego czasu wolnego, który pozwoli im na regenerację sił i rozwijanie zainteresowań poza środowiskiem szkolnym" - zalecono w informacji.



Przypomniano, że prawo dziecka do wypoczynku oraz czasu wolnego jest fundamentalnym elementem ich prawidłowego rozwoju. Podkreślono, że jest tak istotne, że znajduje odzwierciedlenie w przepisach prawa zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. (PAP)



Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka



