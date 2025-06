Kiedy dziecko może jeździć po ścieżce rowerowej?

Podstawa prawna

USTAWA z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami



Art. 8. [Minimalny wiek do kierowania]



1. Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:

1) 14 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM;

2) 16 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T;

3) 18 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E;

4) 20 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;

5) 21 lat - dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A;

6) 21 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i D1+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz art. 9;

7) 24 lata - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii:

a) A - jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,

b) D i D+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 3 oraz art. 9;

8) 21 lat - dla tramwaju;

9) 15 lat - dla pojazdu zaprzęgowego;

10) 10 lat - dla roweru, hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego;

11) 17 lat - dla roweru wieloosobowego, roweru lub wózka rowerowego przewożących inną osobę;

12) 13 lat - dla jadącego po jezdni wózka inwalidzkiego;

13) 21 lat - dla kolejki turystycznej.



2. Wymagany minimalny wiek do kierowania dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wynosi:

1) 18 lat - dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii A, C i C+E;

2) 19 lat - dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii D.

3. Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:

1) 18 lat - dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Policji oraz Straży Granicznej, określonymi w prawie jazdy kategorii A;

2) 19 lat - dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa, określonymi w prawie jazdy kategorii C;

3) 21 lat - dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa, określonymi w prawie jazdy kategorii D.