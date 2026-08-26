REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Rozwody » Podział majątku » Nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny. Czy można je odzyskać?

Nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny. Czy można je odzyskać?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 sierpnia 2026, 14:54
Agnieszka Jakubowska-Gregier
Agnieszka Jakubowska-Gregier
Adwokat
Czy można odzyskać nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny?
Czy można odzyskać nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czym są nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny? Czy każdy taki wydatek podlega zwrotowi? Jak wycenić nakład sprzed lat? Oto praktyczne informacje!

rozwiń >

Przykładowe sytuacje

Darowizna od rodziców przeznaczona na budowę wspólnego domu. Pieniądze ze sprzedaży kawalerki kupionej jeszcze przed ślubem, które poszły na zakup wspólnego mieszkania. Spadek po babci wydany na generalny remont domu. To najczęstsze sytuacje, z którymi klienci przychodzą do mnie przy podziale majątku – i za każdym razem pada to samo pytanie: czy mogę odzyskać te pieniądze?

REKLAMA

REKLAMA

Odpowiedź brzmi: tak, ale pod pewnymi warunkami.

Czym są nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny?

Najprościej mówiąc, nakłady z majątku osobistego to wszystko, co jeden z małżonków „dołożył" ze swoich prywatnych środków do majątku, który należy do obojga. Podstawą rozliczenia jest art. 45 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym każdy z małżonków może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny.

Co z wydatkami na potrzeby rodziny?

Pamiętać jednak należy, że nie każdy wydatek z majątku osobistego podlega zwrotowi.

REKLAMA

Ważne

Zgodnie z art. 45 § 1 zd. 3 kro nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

Co to oznacza w praktyce? Jeżeli z odziedziczonych pieniędzy finansowałaś czy finansowałeś bieżące życie rodziny, np. zakupy, wakacje, opłaty, te środki zostały „skonsumowane" i nie podlegają rozliczeniu. Inaczej będzie, gdy pieniądze poszły np. na rozbudowę domu: taki nakład zwiększył wartość majątku wspólnego i istnieje w nim nadal w chwili ustania wspólności, więc można żądać jego zwrotu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rozliczenie tylko na wniosek

To absolutnie kluczowa kwestia. W postępowaniu o podział majątku wspólnego sąd rozlicza nakłady w dwóch różnych trybach:

● nakłady z majątku wspólnego na majątek osobisty – sąd ustala i rozlicza z urzędu, niezależnie od inicjatywy uczestników (tak Sąd Najwyższy w uchwale z 21 lutego 2008 r., III CZP 148/07),

● nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny – sąd rozlicza wyłącznie na wyraźne żądanie zgłoszone w toku postępowania.

Innymi słowy, jeżeli sam nie zgłosisz żądania rozliczenia nakładów ze swojego majątku osobistego, sąd się nimi nie zajmie, nawet jeśli z akt sprawy wynika, że takie nakłady miały miejsce. Żądanie trzeba przy tym sformułować konkretnie: wskazać, jakie nakłady zostały poczynione, w jakiej wysokości i przedstawić dowody na ich dokonanie.

Co więcej, działa tu prekluzja. Po prawomocnym zakończeniu sprawy o podział majątku nie można już dochodzić roszczeń o zwrot nakładów w odrębnym procesie (art. 618 § 3 kpc). Spóźnione żądanie oznacza więc bezpowrotną utratę pieniędzy, często bardzo znacznych.

Jak wycenić nakład sprzed lat?

Częsty scenariusz: darowizna 100 000 zł od rodziców posłużyła 15 lat temu do zakupu mieszkania za 300 000 zł. Dziś mieszkanie jest warte 900 000 zł. Czy do zwrotu jest nadal 100 000 zł?

Nie. W orzecznictwie od lat przyjmuje się, że nakład na nabycie lub budowę wspólnej nieruchomości rozlicza się proporcjonalnie według tego, jaką część wartości majątku stanowił w chwili jego dokonania (tak już Sąd Najwyższy w uchwale z 16 grudnia 1980 r., III CZP 46/80). Skoro darowizna pokryła 1/3 ceny mieszkania, to przy podziale majątku małżonkowi przysługuje zwrot 1/3 aktualnej wartości nieruchomości, czyli w naszym przykładzie 300 000 zł.

Kiedy następuje zwrot nakładów?

Zgodnie z art. 45 § 2 KRO zwrotu dokonuje się co do zasady przy podziale majątku wspólnego, czyli w postępowaniu przed sądem albo w umowie o podział majątku zawieranej między małżonkami. Wyjątkowo sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

Warto pamiętać, że nakłady można rozliczyć również polubownie, np. w umowie o podział majątku wspólnego (jeżeli w skład majątku wchodzi nieruchomość, umowa wymaga formy aktu notarialnego). To rozwiązanie szybsze i tańsze niż wieloletni spór sądowy, ale wymaga zgody obojga byłych małżonków co do faktu poczynienia nakładów i ich wysokości.

Powiązane
MS: Chcemy zmienić sposób myślenia o sprawach rodzinnych [WYWIAD]
MS: Chcemy zmienić sposób myślenia o sprawach rodzinnych [WYWIAD]
Rozwód z orzekaniem o winie. Czym tak naprawdę skutkuje?
Rozwód z orzekaniem o winie. Czym tak naprawdę skutkuje?
Podział majątku wspólnego. Co z osobistą pracą małżonka przy budowie domu?
Podział majątku wspólnego. Co z osobistą pracą małżonka przy budowie domu?
Źródło: Źródło zewnętrzne
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Prawo
Po zakończeniu urlopów związanych z rodzicielstwem pracownicy mają nie tylko prawa, ale i obowiązki
26 sie 2026

Pracownik powracający do pracy po zakończeniu urlopu związanego z rodzicielstwem, czy to macierzyńskiego, czy rodzicielskiego, czy wychowawczego, ma szereg szczególnych uprawnień. Jednak uprawnienia to nie wszystko. Trzeba pamiętać o tym, że osoba taka ma również obowiązki.
Nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny. Czy można je odzyskać?
26 sie 2026

Czym są nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny? Czy każdy taki wydatek podlega zwrotowi? Jak wycenić nakład sprzed lat? Oto praktyczne informacje!
L4 na urlopie może zmienić wszystko. ZUS przypomina o ważnych zasadach i pieniądzach
26 sie 2026

Zwolnienie lekarskie w czasie urlopu wypoczynkowego może przerwać urlop, ale nie każde L4 działa w ten sposób. ZUS przypomina, kiedy niewykorzystane dni wolnego trzeba oddać w późniejszym terminie, kiedy pracownik nie dostanie zasiłku oraz w jakich sytuacjach może stracić świadczenie chorobowe. Kontrola ZUS jest możliwa także wtedy, gdy ubezpieczony przebywa za granicą.
Nowe kwoty w PFRON od 1 września 2026 r. Niższe kryteria i dofinansowania
26 sie 2026

Od września 2026 roku zmienią się kryteria dochodowe i kwoty dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych. Kto może otrzymać takie wsparcie? Jakie warunki trzeba spełnić?

REKLAMA

Ogrodzenie powyżej 1,5 m wysokości nielegalne, pomimo braku konieczności jego zgłoszenia – organ nadzoru budowlanego nakaże rozbiórkę i ukaże właściciela nieruchomości 5 tys. zł grzywny
26 sie 2026

W kontekście wysokości ogrodzenia nieruchomości – właściciele działek zazwyczaj skupiają się przede wszystkim na wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – 2,2 m, od których uzależnione jest to, czy przed rozpoczęciem robót budowlanych, jakimi jest budowa płotu – konieczne jest dokonanie zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Nie wszyscy są jednak świadomi, że dla nieruchomości, które objęte są postanowieniami aktu prawa miejscowego, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) – wymogi w zakresie wysokości ogrodzeń (i nie tylko) mogą być dużo bardziej restrykcyjne. Wykonanie płotu niezgodnego z przepisami prawa miejscowego, to natomiast surowe konsekwencje dla właściciela nieruchomości – w tym zagrożenie nakazem rozbiórki ogrodzenia i ukaraniem grzywną.
Kwota wolna kontra progi PIT. Polacy wskazali, czego oczekują od rządu
26 sie 2026

Niespełna 41 proc. badanych, odpowiadając na pytanie o najbardziej potrzebną zmianę w PIT, wskazało podniesienie kwoty wolnej od podatku - to wynik sondażu opublikowanego we wtorkowym Dzienniku Gazecie Prawnej, przeprowadzonego przez CBOS. Respondenci ocenili również przedstawione przez rząd propozycje zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Sprawdź, czy dostaniesz kartę parkingową. Liczy się jeden szczegół
26 sie 2026

Masz orzeczenie o niepełnosprawności? To jeszcze nie oznacza, że możesz otrzymać kartę parkingową. Znaczenie ma przede wszystkim to, co zostało wpisane do orzeczenia. Sprawdź, kto może dostać kartę, jakie symbole mają znaczenie, jakie uprawnienia daje dokument i co może się zmienić w związku z nowymi przepisami.
Za takie posty albo wideo pójdziesz teraz do więzienia. Nowe przepisy już obowiązują
26 sie 2026

Od 23 sierpnia 2026 r. w Polsce obowiązuje zakaz patostreamingu. Nowy art. 255b Kodeksu karnego przewiduje do 3 lat więzienia za publiczne rozpowszechnianie w sieci treści z przemocą, poniżaniem czy pokazywaniem przestępstw - jeśli ma to przynieść twórcy pieniądze lub popularność. Gdy ofiarą jest dziecko, kara wzrasta do 5 lat pozbawienia wolności. Ale co władze uznają za patostreaming?

REKLAMA

Niepełnosprawne dziecko zaczyna szkołę? Rodzic może dostać więcej niż świadczenie na dobry start
26 sie 2026

Zbliża się rok szkolny, a dla rodziców dziecka z niepełnosprawnością rozpoczęcie nauki często oznacza znacznie większe wydatki niż zakup zeszytów czy plecaka. Czy oprócz 300 zł z programu Dobry Start można otrzymać dodatkowe wsparcie? Sprawdzamy, na jakie pieniądze warto zwrócić uwagę przed rozpoczęciem roku szkolnego.
Pieniądze z konta po śmierci bez sądu i notariusza. Jest legalny sposób, ale obowiązuje limit
25 sie 2026

Po śmierci właściciela rachunku jego bliscy nie mogą po prostu wypłacić zgromadzonych pieniędzy, nawet jeśli wcześniej mieli pełnomocnictwo do konta. Prawo przewiduje jednak rozwiązanie, dzięki któremu określona kwota może trafić bezpośrednio do wskazanej osoby, bez czekania na sądowe potwierdzenie nabycia spadku czy akt poświadczenia dziedziczenia u notariusza.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA