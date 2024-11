QUIZ z wiedzy ogólnej. Odpowiesz na wszystkie pytania? Na ostatnie na pewno znasz odpowiedź

Wielki QUIZ z dramatów sądowych. Mniej niż 15/20 to wyrok w zawieszeniu

Dramaty sądowe niezmiennie należą do jednego z najbardziej cenionych podgatunków filmowych. Akcja ograniczona głównie do jednego pomieszczenia, pojedynki na słowa, kwieciste monologi, oczekiwanie w napięciu na końcowy werdykt - widzowie to uwielbiają. Ty też? Przetestuj swoją wiedzę w naszym quizie. Proszę wstać, sąd idzie!