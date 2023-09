Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł dla dziecka. Jak uzyskać?

W ciągu 12 miesięcy od dnia:

Termin składania wniosku jest określony w miesiącach. Upływa dokładnie rok po urodzeniu dziecka lub objęciu opieką albo przysposobieniu dziecka.

Przykład

Jeśli jesteś rodzicem dziecka, które urodziło się:

Jeśli złożysz wniosek po terminie – nie zostanie on rozpatrzony i nie dostaniesz świadczenia.

Jeśli wniosek ma braki albo błędy – urząd wezwie cię, aby uzupełnić lub poprawić wniosek. Jeśli tego nie zrobisz – wniosek nie zostanie rozpatrzony i nie dostaniesz świadczenia.

Jeśli członek twojej rodziny przebywa w:

innym kraju UE,

innym kraju EOG,

Szwajcarii lub

Wielkiej Brytanii (nie dotyczy wyjazdu do tego kraju po 31 grudnia 2020 r.),

to gmina przekaże twój wniosek do wojewody właściwego w zakresie, który koordynuje systemy zabezpieczenia społecznego. Wojewoda rozpatrzy twój wniosek i wyda decyzję. Jeśli przyzna ci prawo do świadczenia, gmina wypłaci ci pieniądze.

Ile będziesz czekać na 4000 zł