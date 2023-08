Chcesz ukończyć szkołę w Wielkiej Brytanii lub w Austrii nie płacąc ani grosza? Zgłoś się! Ruszył konkurs na lata 2023-2025

Uczeń szkoły ponadpodstawowej, który dostaje rentę rodzinną po śmierci swojego rodzica, musi pamiętać, by do końca września złożyć wniosek potwierdzający, że nadal się uczy. Jeśli zrobi to z opóźnieniem, czyli złoży dokumenty np. w październiku, to straci rentę rodzinną za wrzesień.