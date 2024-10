Opłata mocowa od stycznia 2025 r. Kto od 1 stycznia 2025 r. zapłaci wyższe rachunki za prąd? Czym jest opłata mocowa? Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował stawkę opłaty mocowej na 2025 r. Jakie to będą stawki?

Zgodnie z Ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, prezes Urzędu Regulacji Energetyki ustalił wysokość opłaty mocowej na 2025 r. Opłata mocowa ma na celu zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.

Opłata mocowa od stycznia 2025 r.

Z informacji opublikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki wynika, że od 1 stycznia 2025 r. na rachunek gospodarstw domowych wróci opłata mocowa. W drugiej połowie 2024 r., decyzją ustawodawcy – opłata mocowa nie była pobierana od odbiorców. Opłata mocowa została wprowadzona w konsekwencji przyjętej w 2017 r. ustawy o rynku mocy. Ustawa ta wprowadziła mechanizm wynagradzania wytwórców energii za gotowość dostarczania mocy do sieci. Chodziło o potrzebę zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.

Przy obliczaniu wysokości stawki opłaty mocowej wzięto pod uwagę m.in. wartość kontraktów mocowych zawartych w ramach aukcji na 2025 rok, koszty wynikające z kontraktów wieloletnich zawartych w ramach wcześniejszych aukcji, a także znacząco mniejsze zużycie energii elektrycznej (o 9 proc.) przez odbiorców w wybranych godzinach doby

Kto od 1 stycznia 2025 r. zapłaci wyższe rachunki za prąd?

Odbiorcy ryczałtowi

Stawki opłaty mocowej dla odbiorców ryczałtowych w zależności od zużycia prezentują się następująco. Dla zużycia energii elektrycznej:

poniżej 500 kWh miesięczna stawka opłaty mocowej wynosić będzie 2,86 zł (wzrost z 2,66 zł);

od 500 kWh do 1200 kWh miesięczna stawka opłaty mocowej wynosić będzie 6,86 zł (wzrost z 6,39 zł);

od 1200 kWh do 2800 kWh miesięczna stawka opłaty mocowej wynosić będzie 11,44 zł (wzrost z 10,64 zł);

powyżej 2800 kWh miesięczna stawka opłaty mocowej wynosić będzie 16,01 zł (wzrost z 14,90 zł).

Oznacza to, że dla przeciętnego odbiorcy w gospodarstwie domowym będzie wynosić 11,44 zł netto miesięcznie. Poinformowano także, że opłatą zryczałtowaną, określoną w zł/miesiąc i zależną od rocznego zużycia energii, objęci są odbiorcy z grupy taryfowej G, w tym gospodarstwa domowe, a także odbiorcy energii z grupy taryfowej C1, których moc zamówiona nie przekracza 16 kW.

Odbiorcy inni niż ryczałtowi

W komunikacie opublikowanym przez Urząd Regulacji Energii poinformowano, że dla odbiorców innych niż ryczałtowych, stawka opłaty mocowej będzie uzależniona od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby (w dni robocze od 7:00 do 21:59). Dodano, że w przyszłym roku wyniesie ona 0,1412 zł/kWh, co oznacza wzrost o ok. 0,015 zł/kWh w stosunku do stawki opłaty w 2024 r. (ze 126,73 zł/MWh). Stawka ta dotyczy odbiorców przemysłowych oraz dużego biznesu. Wysokość opłaty dla odbiorców innych niż ryczałtowi jest natomiast uzależniona od ilości energii zużytej przez nich w wybranych godzinach doby oraz ich indywidualnej krzywej poboru, czyli różnicy pomiędzy zużyciem energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania oraz zużyciem w pozostałych godzinach doby.

Wyróżnione są cztery grupy odbiorców innych niż ryczałtowi. Są to odbiorcy:

dla których wielkość różnicy między ilością energii zużytą w dni robocze w wybranych godzinach doby i poza tymi godzinami wynosi mniej niż 5 proc.,

dla których różnica ta wynosi nie mniej niż 5 proc. i mniej niż 10 proc.,

gdzie różnica wynosi nie mniej niż 10 proc. i mniej niż 15 proc,

gdzie wielkość różnicy wynosi nie mniej niż 15 proc.

W komunikacie przypomniano, że każda z grup ma przyporządkowany współczynnik korygujący bazową stawkę opłaty mocowej. Wysokość współczynnika waha się od 0,17 w przypadku odbiorców o najbardziej stabilnym profilu zużycia do 1 w przypadku odbiorców wykazujących największe różnice w ramach dobowego zużycia energii. Dodano, że celem takiego rozwiązania jest promowanie stabilnego i świadomego poboru energii przez odbiorców, co powinno pozytywnie przełożyć się na bilansowanie zapotrzebowania na energię oraz bezpieczeństwo jej dostaw.