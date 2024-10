Renta dla dziecka po śmierci jednego z rodziców w 2024 i 2025 r. Jakie warunki musi spełniać dziecko, by otrzymać rentę po śmierci jednego z rodziców? Gdzie należy złożyć wniosek? Jakiej kwoty wypłaty renty po śmierci jednego z rodziców można się spodziewać?

W przypadku śmierci jednego z rodziców, dziecko lub opiekun dziecka mogą wystąpić o dodatkowe świadczenie pieniężne, jakim jest renta rodzinna. Poniżej znajdują się informacje dotyczące tego świadczenia. Do renty rodzinnej prawo mają członkowie rodziny osoby, która w chwili śmierci spełniała jeden z poniższych warunków:

miała ustalone prawo do wypłacanej przez ZUS emerytury, w tym emerytury pomostowej, albo renty z tytułu niezdolności do pracy,

spełniała warunki do ustalenia wypłacanej przez ZUS emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy (przy ocenie prawa do renty, która przysługiwałaby osobie zmarłej, przyjmuje się, że osoba ta była całkowicie niezdolna do pracy),

pobierała z ZUS zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Renta dla dziecka po śmierci jednego z rodziców w 2024 i 2025 r.

Rentę rodzinną mogą otrzymać m.in. dzieci zmarłego w tym także dzieci przysposobione oraz dzieci drugiego małżonka. By ją otrzymać, wyżej wymienione osoby muszą spełniać jeden z poniższych warunków: dziecko ma mniej niż 16 lat; dziecko ma od 16 do 25 lat i kontynuuje naukę w szkole lub stało się całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji albo całkowicie niezdolne do pracy, zanim, skończyło 16 lat, lub zanim skończyło 25 lat, pod warunkiem, że kontynuowało naukę. W przypadku dzieci w wieku od 16 do 25 lat prawo do renty rodzinnej ustaje wraz z zakończeniem nauki. W przypadku, gdy dziecko ukończyło 25 lat na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty przedłuża się do ukończenia tego roku studiów.

Renta dla dziecka po śmierci jednego z rodziców: wniosek

By otrzymać rentę, należy złożyć wniosek do ZUS. Wniosek można złożyć samodzielnie, lub w przypadku małoletnich, może go złożyć przedstawiciel ustawowy. Wniosek można złożyć w dowolnej placówce ZUS pisemnie lub ustnie do protokołu, lub wysłać pocztą.

Renta dla dziecka po śmierci jednego z rodziców: wysokość

Wysokość renty rodzinnej po śmierci jednego z rodziców różni się w zależności od tego, ile osób uprawnionych jest do tej renty. W przypadku, gdy do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba, otrzyma ona 85 proc. świadczenia zmarłego. W przypadku, gdy są uprawnione dwie osoby, otrzymają łącznie 90 proc. świadczenia zmarłego. W przypadku, gdy do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby lub więcej, otrzymają one łącznie 95 proc. świadczenia zmarłego. Warto pamiętać, że wysokość renty rodzinnej nie może być niższa niż kwota najniższej renty rodzinnej. W przypadku, gdy jest niższa, to łączna kwota renty dla wszystkich uprawnionych jest podwyższana do najniższej renty rodzinnej. Renta podlega corocznej waloryzacji. Od 1 marca 2024 r. kwota najniższej renty rodzinnej wynosi 1780,96 zł. 1 marca 2025 r. nastąpi waloryzacja emerytur i rent. Oznacza to, że także 1 marca 2025 r. wysokość najniższej renty rodzinnej ulegnie podwyższeniu.