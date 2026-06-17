REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Dziecko i prawo » Dziecko i finanse » 3 ważne świadczenia dla rodzin. Od 1 lipca 2026 roku nowe wnioski

3 ważne świadczenia dla rodzin. Od 1 lipca 2026 roku nowe wnioski

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 czerwca 2026, 16:17
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Wkrótce nabór wniosków o ważne świadczenia
Wkrótce nabór wniosków o ważne świadczenia
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 lipca 2026 roku gminy przyjmą elektroniczne wnioski o świadczenia alimentacyjne i zasiłki rodzinne na nowy okres. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wystartuje kolejny nabór wniosków o świadczenie dobry start. Kto może ubiegać się pomoc? Czy te świadczenia można łączyć?

Świadczenie 300 plus w 2026 roku. Od 1 lipca ZUS przyjmie wnioski

Od początku lipca będzie można składać wnioski o świadczenie w programu „Dobry start”. To 300 zł jednorazowego wsparcia wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego. Rodzice mogą otrzymać pieniądze - bez względu na dochód -do ukończenia przez dziecko 20. roku życia. W przypadku dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności świadczenie przysługuje do ukończenia przez ucznia 24. roku życia.

REKLAMA

REKLAMA

ZUS wnioski przyjmuje wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy eZUS, aplikacji mZUS, bankowości elektronicznej i portalu Emp@tia. Wnioski co do zasady będą przyjmowane do 30 listopada 2026 r. Świadczenie nie przysługuje studentom ani dzieciom w tzw. zerówce.

Zasiłek rodzinny i dodatki. Od 1 lipca 2026 roku wnioski online na nowy okres

Od początku lipca przez portal Emp@tia można też składać wnioski o zasiłki rodzinne. Będą one przyznawane na nadchodzący okres zasiłkowy, który rozpoczyna się na początku listopada 2026 r. i potrwa do końca października 2027 r. Rodzice, którzy chcieliby o takie wsparcie zawnioskować w tradycyjnej papierowej formie będą to mogli zrobić od 1 sierpnia. W przeciwieństwie do programu „Dobry start” do zasiłków rodzinnych wymagane jest spełnianie kryterium dochodu. Próg dochodowy wynosi tu 674 zł (netto) na osobę w rodzinie (764 zł, jeżeli w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością). W zależności od wieku dziecka można otrzymać 95, 124 albo 135 zł miesięcznie. Rodziny uprawnione do zasiłku mogą też dostawać dodatki np. z tytułu samotnego wychowywania dziecka czy rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością.

Świadczenia alimentacyjne. W 2026 roku z wyższym progiem dochodowym

Początek lipca to również start naboru w formie online o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres, który rozpocznie się 1 października 2026 i zakończy 30 września 2027 r. To wsparcie, które przysługuje w przypadku bezskuteczności egzekucji. Kwota świadczenia zależy od wysokości zasądzonych alimentów. Maksymalnie można otrzymywać 1000 zł miesięcznie.

REKLAMA

Ważne

W nadchodzącym okresie świadczeniowym będzie obowiązywało wyższe kryterium dochodowe: 1665 zł na osobę w rodzinie. W przypadku przekroczenia tego progu gminy stosują mechanizm „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że świadczenie jest odpowiednio zmniejszone.

Wcześniej obowiązywał próg 1209 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Świadczenia dla rodzin 2026 [FAQ]

Czy dobry start, zasiłek rodzinny i świadczenia z funduszu alimentacyjnego można łączyć?

Świadczenia wypłacane w razie bezskuteczności egzekucji wliczają się do dochodu przy zasiłku rodzinnym. To czy rodzina będzie mogła zatem otrzymać jedno i drugie świadczenie będzie zależało od wysokości innych uzyskiwanych dochodów. Wsparcie w ramach programu „Dobry start” przysługuje niezależnie od innych świadczeń.

Będę się ubiegała o świadczenie alimentacyjne na okres 2026/2027. Jaki dochód gmina weźmie pod uwagę?

W okresie 2026/2027 brane są pod uwagę co do zasady dochody osiągnięte w 2025 r.

Do kiedy najlepiej złożyć wniosek o zasiłek rodzinny?

Wniosek o zasiłek rodzinny na okres 2026/2027 najlepiej złożyć do końca sierpnia. Wówczas rodzic zachowa ciągłość wypłaty świadczeń. Gdy wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złożony do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do 30 listopada.

Powiązane
Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka. Lista praw i świadczeń na 2026 rok
Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka. Lista praw i świadczeń na 2026 rok
Czy rodziny wielodzietne zyskają więcej praw? Nowe propozycje wymagają analiz
Czy rodziny wielodzietne zyskają więcej praw? Nowe propozycje wymagają analiz
Od października 1665 zł. Świadczenia alimentacyjne z wyższym progiem
Od października 1665 zł. Świadczenia alimentacyjne z wyższym progiem
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Pracodawcy nie chcą wyrównywać dodatku stażowego, a pracownicy tracą należne im pieniądze. Skąd te wątpliwości?
17 cze 2026

Przepisy się zmieniły, pracownikom przysługują pieniądze, ale pracodawcy nie chcą ich wypłacać. Regionalne izby obrachunkowe nie mają wątpliwości i wydają wyjaśnienia korzystne dla pracowników. Na czym polega problem?
Czy w czwartek wzrosną ceny paliwa? Minister energii określił ceny maksymalne benzyny i diesla na 18 czerwca
17 cze 2026

Minister energii ogłosił maksymalne ceny detaliczne benzyny i oleju napędowego, które będą obowiązywać w dniu 18 czerwca. Ile kierowcy zapłacą za paliwo w czwartek? Czy ceny na stacjach benzynowych spadną?
Świadczenie wspierające. Ważny apel do osób z niepełnosprawnościami
17 cze 2026

Pełnomocniczka rządu ostrzega osoby z niepełnosprawnościami przed nieuczciwymi ofertami dotyczącymi świadczenia wspierającego. Pośrednicy żądają wysokich opłat za pomoc, a niektórzy obiecują nawet pewne uzyskanie punktów. Na co trzeba szczególnie uważać?
5000 zł kary za odmowę otwarcia drzwi. Obce osoby legalnie wejdą do mieszkania. Nowe przepisy uderzą w lokatorów?
17 cze 2026

Masz obowiązek wpuścić zarządcę lub właściciela do mieszkania - w przeciwnym razie grozi Ci gigantyczna grzywna. Ministerstwo pracuje nad nowelizacją przepisów, która ma zlikwidować problem tzw. "dzikich lokatorów" oraz blokowania kontroli technicznych. Nowe uprawnienia budzą jednak potężne kontrowersje i opór Rzecznika Praw Obywatelskich. Czy to koniec prawa do prywatności w polskich realiach?

REKLAMA

Rząd: W 2027 duża nowelizacja zamówień publicznych. Odwołania. Zmiany w rażąco niskich cenach. Dziś jednolita wersja ustawy [Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 793]
17 cze 2026

Pod koniec roku powinien zostać skierowany do Sejmu projekt ustawy reformującej zamówienia publiczne. Mają być wyższe wpisy od odwołań, aby zachęcić wykonawców do spierania się tylko wtedy, gdy ich zarzuty są zasadne. Zmieniona będzie instytucja "rażąco niskiej ceny". Interpretacje przepisów i orzecznictwo będą ujednolicone. Nastąpi dalsza elektronizacja zamówień. Warto zwrócić uwagę na pojawienie się wreszcie jednolitej wersji ustawy o zamówieniach publicznych - wreszcie łatwiej będzie przedsiębiorcom, samorządom i administracji pracować z tą ustawą.
Można kupić używane mieszkanie na kredyt bez wkładu własnego. Tak działa RKM. Aktualne limity ceny 1 m2 mieszkania
17 cze 2026

Jaką kwotę trzeba dziś mieć aby starczyło na wkład własny przy kredycie mieszkaniowym? To oczywiście zależy zarówno od ceny kupowanego lokum, jak i wymagań danego banku. Załóżmy, że para chce kupić używany lokal o powierzchni 50 mkw. z minimalnym wkładem wynoszącym 10%. Dane GUS pokazują, że średnia ogólnopolska cena takiego mieszkania wynosi około 7500 zł/mkw. (w kilku miastach jest oczywiście dużo drożej). Przy tych założeniach otrzymujemy kwotę minimalnego wkładu własnego na poziomie 37 500 zł. To niemało - zwłaszcza dla osób płacących sporo za najem. Warto jednak pamiętać, że w dalszym ciągu działa rządowy program Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy, który daje możliwość zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego na 100% ceny mieszkania i to z państwową gwarancją, którą realizuje BGK. Ten Program obejmuje również wtórny rynek mieszkań.
Karty mobilizacyjne trafiają do Polaków. Nieodebranie listu z WCR to poważny błąd
17 cze 2026

Do skrzynek pocztowych w całym kraju trafiają oficjalne pisma z Wojskowych Centrów Rekrutacji. Kolorowy pasek na dokumencie i pieczątka WCR potrafią wywołać niepokój. Czy to oznacza wezwanie na front? Wyjaśniamy, czym są karty mobilizacyjne w 2026 roku, dlaczego unikanie listonosza nic nie da, jak odwołać się od decyzji wojska i jakie kary grożą za ignorowanie przepisów.
30 tys. zł za mieszkanie TBS/SIM? Rząd chce obniżyć limit partycypacji do 10% kosztów budowy
17 cze 2026

Wymóg posiadania dużego wkładu własnego przy kredycie hipotecznym to jedna z największych barier mieszkaniowych dla młodych Polaków. Tym bardziej w sytuacji, gdy po opłaceniu czynszu, kosztów eksploatacji mieszkania oraz innych codziennych wydatków (choćby żywności), co miesiąc pozostaje w portfelu niewielka kwota. To wcale nie jest nowa sytuacja. Od połowy lat 90. receptą na problemy mieszkaniowe rodaków miały być towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), które stosunkowo niedawno przemianowano na społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM). Wzrosty kosztów budowy lokali z ostatnich lat wyeksponowały jednak problem, który był widoczny już wcześniej. Mianowicie, partycypacja wnoszona przez nowego najemcę SIM/TBS jest relatywnie wysoka. Aktualnie taka partycypacja wynosi 60 000 zł - 100 000 zł. Rząd chce zmienić tę sytuację. Planom resortu rozwoju i technologii przygląda się Leszek Markiewicz, warszawski agent nieruchomości. Warto wiedzieć że agenci nieruchomości też mają do czynienia z systemem TBS-ów.

REKLAMA

Jeden dzień może uratować prawo nauczyciela do trzynastki. Warto to wiedzieć przed zakończeniem zajęć dydaktycznych
17 cze 2026

Czy nauczyciel może otrzymać trzynastkę, mimo nieprzepracowania w trakcie roku 6 miesięcy? Okazuje się, że jest na to prosty sposób, jednak nie każdy o tym wie i wiele osób traci na tym finansowo. Warto przed zakończeniem roku szkolnego 2025/2026 zapoznać się z obowiązującymi przepisami.
W środę wyższe ceny benzyny i diesla. Czy to skutek wygaszania rządowego programu Ceny Paliw Niżej?
17 cze 2026

Dzisiaj obowiązują wyższe maksymalne ceny paliw, określone przez ministra energii. Ile kierowcy zapłacą za paliwo w środę, 17 czerwca? Czy wzrost cen to skutek wygaszania rządowego programu CPN?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA