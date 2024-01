Jakie imiona były wybierane dla dzieci w 2023 r.? Czy można nadać dziecku dowolne imię?

Czy na podium listy imion wybieranych dla dzieci w 2023 roku są zaskoczenia? Rodzice wybierali raczej klasyczne czy nowoczesne imiona? Czy zgodnie z polskim prawem można nadać dziecku dowodnie wybrane imię? Sprawdźmy.

Wybór imienia - klasyka czy nowoczesność?

Jeszcze dwie, trzy dekady temu Antoni, Stanisław czy Maria były uważane za przestarzałe imiona i raczej trudno było spotkać trzech Antków czy dwie Marysie w jednej klasie. Na przełomie millenium w rankingach wygrywały takie imiona jak Jakub, Mateusz, Kacper czy Natalia, Aleksandra i Wiktoria. Dziś z tych imion tylko Jakub załapał się do pierwszej dziesiątki. Ostatnie lata to zdecydowany powrót do imion klasycznych, często dla rodziców liczy się również ich znaczenie, źródłosłów.

Na podium rankingu najpopularniejszych imion dla chłopców, podobnie jak w poprzednim półroczu, znalazł się Nikodem (z greckiego: "ten, który zwycięża dla ludu"). W 2023 roku to imię otrzymało 6532 chłopców. Dla porównania, w 2000 roku tylko 375.

Wśród dziewczynek niepodzielnie królowała Zofia (z greckiego: "mądrość"), to imię dostało aż 4968 dziewczynek, dla porównania w 2000 roku - 917. Ale w 2017 już ponad 8,5 tysiąca.

Najczęściej nadawane imiona dla dziewczynek

1. Zofia – 4968

2. Zuzanna – 4800

3. Laura – 4602

4. Hanna – 4565

5. Maja – 4461

6. Julia – 4254

7. Oliwia – 3846

8. Pola – 3692

9. Alicja – 3593

10. Maria – 3137

Najczęściej nadawane imiona dla chłopców

1. Nikodem – 6532

2. Antoni – 5663

3. Jan – 5638

4. Aleksander – 5625

5. Franciszek – 4965

6. Leon – 4916

7. Jakub – 4474

8. Ignacy – 4166

9. Mikołaj – 4081

10. Stanisław – 3874

Coraz popularniejsze stają się tez imiona międzynarodowe. W 2023 roku urodziło się 1065 Natanów, 869 Alanów, 733 Milanów czy 669 Leo. Wśród dziewczynek aż 1232 nadano imię Mia, a 393 Sofia.

Nietypowe imiona dla dzieci w 2023 roku

Ciekawie przedstawiają się także nietypowe wybory rodziców na imię dla dziecka. Po dwie dziewczynki w Polsce otrzymały imiona takie jak: Latika, Azra, Soraya czy Tekla. Po dwóch chłopców - Szarbel, Flavio, Jon czy Orion.

Czy można nadać dziecku dowolne imię? Kiedy to zrobić?

W ciągu 21 dni od wystawienia karty urodzenia należy zgłosić dziecko do urzędu stanu cywilnego wraz z wybranym imieniem (kartę wystawia i przekazuje do USC osoba, która odebrała poród). Po tym terminie urzędnik sam rejestruje dziecko wybiera dla niego imię.

Nie ma czegoś takiego jak lista imion, które można nadać dziecku, są natomiast pewne ograniczenia:

nie można nadać dziecku więcej niż 2 imion;

imię nie może być ośmieszające ani nieprzyzwoite;

imię nie może być w formie zdrobniałej.

Imiona jak najbardziej mogą być obce, aby je nadać nie trzeba mieć innego obywatelstwa czy narodowości. Warto wiedzieć, że może to być imię, które nie wskazuje jednoznacznie na płeć, ale powszechnie przypisuje się je do danej płci. Jeśli imiona nie spełniają wyżej wymienionych wymagań, kierownik USC ma prawo odmówić przyjęcia wybranych imion. Od decyzji kierownika można się odwołać.

Strona dane.go.pl stworzyła aplikację, która pomaga rodzicom wybrać odpowiednia imię dla dziecka. BRAIAN, czyli Bezkonkurencyjny Retrospektywny Asystent Imion Aplikowanych Noworodkom pokazuje ranking imion nadawanych, wykresy popularności, aktualne trendy, statystyki, czy umożliwia przeglądanie imion według pochodzenia.

Statystyki dostępne na dane.gov.pl

Podstawa prawna Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2064 z późn. zm.)

