Jak napisać odwołanie do przedszkola (wzór)

Odwołanie do przedszkola

W art. 158 ustawy Prawo oświatowe znajdziemy regulacje dotyczące prawa do odwołania się rodziców od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej.

Zgodnie z nimi rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Dzień podania do publicznej wiadomości jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

W terminie 5 dni od dnia wystąpienia z takim wnioskiem komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie. Zawiera ono przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, rodzic może wnieść do dyrektora placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

Odwołanie do przedszkola - argumenty

Argumenty, które rodzic podaje w uzasadnieniu zależą od konkretnej sytuacji.

Warto przytaczać okoliczności, które wskazują na zmiany w sytuacji dochodowej czy rodzinnej, jeśli takie miały miejsce już po złożeniu wniosku np. pojawienie się kolejnego dziecka w rodzinie, utrata pracy itp.

Rodzice mogą również wskazywać na inne argumenty, wynikające z sytuacji rodzinnej np. niemożność uczęszczania przez dziecko do innej placówki ze względu na odległość, dostosowanie oferty edukacyjnej placówki do potrzeb dziecka.

W toku rekrutacji mogą się zdarzyć błędy procesowe, o których również należy pamiętać podczas składania odwołania.

„Prawidłowe podpisanie decyzji ma zasadnicze znaczenie dla strony postępowania, bowiem fakt ten potwierdza wyrażoną w rozstrzygnięciu wolę organu kolegialnego. Nieprawidłowość procesowa polegająca na niepodpisaniu decyzji przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków organu kolegialnego stawia wolę organu pod znakiem zapytania. Decyzja obarczona tym błędem już z tego tylko powodu podlega wyeliminowaniu z obrotu prawnego” – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z dnia 19 stycznia 2021 r. (II SA/Op 286/20).

„Bezsprzecznie żaden przepis ustawy nie wskazuje losowania jako jednego z etapów, czy kryteriów przyjęcia do przedszkola i stosowanie takiego mechanizmu jest przekroczeniem przez organy upoważnień ustawowych” – podkreślił w tym samym orzeczeniu sąd.

Odwołanie do przedszkola (wzór)

Poniżej prosty wzór pisma, który może pomóc w procedurze odwołania. W uzasadnieniu należy podać argumenty w zależności od własnej sytuacji.

……………………………………

(Miejscowość, data)

……………………………………

……………………………………

(Imię i nazwisko rodzica, adres, tel.)

Dyrektor Przedszkola ……………………………………

……………………………………

ODWOŁANIE

od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej ……………………………………

……………………………………

Wnoszę odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w przedmiocie odmowy przyjęcia do przedszkola mojego dziecka …………………………………… (imię i nazwisko).

Uzasadnienie

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

............................

(czytelny podpis rodzica)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 910, ost. zm. Dz.U. z 2021 r., poz. 4)