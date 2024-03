Opłaty za przedszkole rosną. Od września trzeba będzie sięgnąć głębiej do kieszeni. Albo zostawić dziecko jeszcze na rok w żłobku. Do zyskania jest 400 zł miesięcznie.

Niektórzy rodzice jeszcze się martwią rozpoczynającą się rekrutacją do przedszkoli i tym, czy ich dziecko dostanie się do wybranej placówki, a tymczasem mamy kolejne złe wiadomości – od września wzrosną opłaty za przedszkole.

Ile wynosi opłata za przedszkole po waloryzacji?

Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego określa rada gminy. To sprawia, że w różnych gminach, nawet sąsiadujących, opłaty te mogą być różne. Nie mogą jednak przekraczać wysokości opłaty maksymalnej, która została ustanowiona przez ustawodawcę i podlega waloryzacji. Jak wynika z art. 52 ust. 4 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, waloryzacje wysokości opłaty polegają na pomnożeniu kwoty opłaty z roku, w którym była dokonywana ostatnia waloryzacja, przez wskaźnik waloryzacji i zaokrągleniu w dół do pełnych groszy. Waloryzacji dokonuje się od dnia 1 września roku kalendarzowego, w którym ogłoszono wysokość wskaźnika. Tymczasem, jak wynika z obwieszczenia Ministra Edukacji z 27 lutego 2024 r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji oraz maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wskaźnik waloryzacji wynosi 1,114, a od 1 września 2024 r. maksymalna wysokość kwoty opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, po waloryzacji, wynosi 1,44 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej formie wychowania przedszkolnego. W obecnie trwającym roku szkolnym 2023/2024 stawka ta wynosi 1,30 zł za godzinę. Należy pamiętać o tym, że każde dziecko ma prawo do korzystania z bezpłatnej edukacji przedszkolnej w wymiarze co najmniej 5 godzin dziennie. Oznacza to, opłata jest naliczana dopiero za godziny przekraczające ten wymiar.

Czy dziecko może zostać rok dłużej w żłobku?

Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia. W przypadku gdy jest niemożliwe lub utrudnione objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym (w przypadkach uzasadnionych rozwojem dziecka lub brakiem miejsc w przedszkolu) możliwa jest opieka nad dzieckiem do ukończenia 4 roku życia. Jeśli dziecko powyżej 3 roku życia uczęszcza do żłobka, rodzice są zobowiązani do złożenia podmiotowi oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym. Oznacza to, że przynajmniej część rodziców dzieci urodzonych w 2021 r. może rozważać, czy pozostawienie dziecka w żłobku na kolejny rok nie będzie dla nich bardziej opłacalne. Co prawda w żłobku również należy uiścić opłatę, jednak rodzice najmłodszych dzieci mają w 2024 r. szansę na otrzymanie dodatkowego dofinansowania, tzw. żłobkowego. Chodzi o 400,00 zł obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Co istotne, prawo do dofinansowania nie zależy od dochodów rodziny i przysługuje nie dłużej niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 4 rok życia.