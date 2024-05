Uciekł na Białoruś. Sąd zastosował tymczasowy areszt wobec byłego sędziego Tomasza Sz.

Prokurator Artur Kaznowski z Prokuratury Krajowej poinformował, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy nałożył trzymiesięczny areszt tymczasowy na b. sędziego Tomasza Sz. Sąd podzielił argumenty prokuratora, uznając, że zgromadzone dowody w dużym stopniu potwierdzają popełnienie zarzucanego czynu przez podejrzanego.

Posiedzenie sądu w sprawie wniosku prokuratury o aresztowanie Sz. odbyło się za zamkniętymi drzwiami. Sąd zgodził się z prokuratorem co do konieczności zastosowania aresztu na okres trzech miesięcy. Sąd uznał również, że istnieją ogólne przesłanki do zastosowania tego środka, ponieważ zgromadzone dowody w dużym stopniu potwierdzają popełnienie zarzucanego czynu przez podejrzanego.

Przesłanki szczególne

Prokurator Kaznowski dodał, że za zastosowaniem aresztu przemawiały również przesłanki szczególne, takie jak ryzyko surowej kary, obawa matactwa, ucieczki i ukrywania się.

Poszukiwanie Sz.

Sz. będzie teraz poszukiwany na szczeblu krajowym. Po otrzymaniu dokumentacji prokuratura wyda list gończy, a następnie sformułuje i prześle do sądu okręgowego wniosek o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Śledztwo Prokuratury Krajowej

Tydzień temu Prokuratura Krajowa poinformowała, że mazowiecki pion ds. przestępczości zorganizowanej PK rozpoczął czynności sprawdzające w związku z informacją o złożeniu przez sędziego wniosku o azyl polityczny na Białorusi. W środę PK wszczęła w tej sprawie śledztwo. Postępowanie toczy się na podstawie przepisu kodeksu karnego dotyczącego udziału w działalności obcego wywiadu i udzielania temu wywiadowi informacji mogących wyrządzić szkodę RP.

Uchylenie immunitetu

W zeszły czwartek Sąd Dyscyplinarny przy NSA uchylił immunitet sędziego, zezwolił na jego zatrzymanie i zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania oraz zawiesił go w czynnościach.

Publiczne ujawnienie sprawy

Sprawa stała się publiczna, gdy sędzia II Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, formalnie na urlopie od 22 kwietnia do 10 maja, pojawił się 6 maja na konferencji prasowej w Mińsku na Białorusi. Państwowa białoruska agencja prasowa BiełTA poinformowała, że poprosił władze Białorusi o “opiekę i ochronę”. Sędzia oświadczył, że rezygnuje ze swojego stanowiska w WSA “ze skutkiem natychmiastowym”. Oświadczenie w tej sprawie opublikował również w mediach społecznościowych.