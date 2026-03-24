Świadectwo z czerwonym paskiem 2026 r. Jaka średnia? Czy można mieć na świadectwie 3?

Świadectwo z czerwonym paskiem 2026 r. Jaka średnia? Czy można mieć na świadectwie 3?

24 marca 2026, 15:35
Jaką średnią ocen trzeba mieć, aby uzyskać świadectwo z czerwonym paskiem? Jaką trzeba mieć ocenę z zachowania? Czy każdy uczeń otrzymuje świadectwo szkolne? 

Świadectwo szkolne - czym jest

Świadectwo szkolne jest dokumentem wydawanym przez placówkę kształcenia ustawicznego po ukończeniu nauki w danej klasie przez ucznia. Na świadectwie jest adnotacja o tym, że uczeń otrzymał promocję do klasy programowo wyższej. W przypadku, gdy uczeń będzie powtarzał klasę również otrzyma świadectwo szkolne, ale z informacją, że uczęszczał np. do klasy V i nie uzyskał promocji do klasy VI.

Uczniowie szkoły podstawowej otrzymują świadectwa niebieskie, licealiści i uczniowie techników różowe.

Świadectwo z czerwonym paskiem - dla kogo 

Bywa, że świadectwo z czerwonym paskiem to bardziej oczekiwania rodziców niż ambicje ucznia. Czym jest ten słynny czerwony pasek? To świadectwo z wyróżnieniem, które ma wzdłuż nadrukowaną flagę Polski w postaci paska. Jakie kryteria muszą zostać spełnione, aby uzyskać czerwony pasek na świadectwie? Liczą się nie tylko wyniki w nauce, ale i ocena z zachowania. 

Świadectwo z wyróżnieniem w postaci czerwonego paska mogą uzyskać uczniowie od czwartej klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły średniej. Uczniowie z klas nauczania początkowego otrzymują standardowe świadectwa. 

Świadectwo z czerwonym paskiem - jaka średnia

Uczniowie, którzy chcą otrzymać świadectwo z czerwonym paskiem muszą mieć średnią z ocen nie mniejszą niż 4,75. Średniej nie zaokrągla się w górę, dlatego każda ocena ma znaczenie. 

Nawet najwyższa średnia z ocen nie pozwoli uzyskać świadectwa z wyróżnieniem, jeśli uczeń nie ma odpowiedniej oceny z zachowania. Jaka zatem musi być na świadectwie? Ocena roczna z zachowania powinna być co najmniej bardzo dobra. 

Przypominamy, że roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

  • wzorowe;
  • bardzo dobre;
  • dobre;
  • poprawne;
  • nieodpowiednie;
  • naganne.
  

Uczeń ze średnią 5,5 i oceną poprawną z zachowania nie otrzyma świadectwa z wyróżnieniem.

 

Czerwony pasek a 3 na świadectwie

Czy słabsze oceny dyskwalifikują ucznia w ubieganiu się o świadectwo z wyróżnieniem? Niekoniecznie. Średnią arytmetyczną wyciąga się ze wszystkich ocen i dopóki wynosi ona 4,75 uczeń może liczyć na czerwony pasek. 

Jak obliczyć średnią arytmetyczną? Należy zsumować oceny ze wszystkich przedmiotów i otrzymany wynik podzielić przez liczbę przedmiotów. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 22 marca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 438) od roku szkolnego 2024/2025 oceny klasyfikacyjne z religii i etyki nie są wliczane do średniej rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych.

Ważne

Aby otrzymać świadectwo z czerwonym paskiem należy mieć średnią z ocen co najmniej 4,75 i minimum bardzo dobre zachowanie.

 
Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 939)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 373)

 

Źródło: INFOR
