Świadectwo z czerwonym paskiem 2026 r. Jaka średnia? Czy można mieć na świadectwie 3?
Jaką średnią ocen trzeba mieć, aby uzyskać świadectwo z czerwonym paskiem? Jaką trzeba mieć ocenę z zachowania? Czy każdy uczeń otrzymuje świadectwo szkolne?
- Świadectwo szkolne - czym jest
- Świadectwo z czerwonym paskiem - dla kogo
- Świadectwo z czerwonym paskiem - jaka średnia
- Czerwony pasek a 3 na świadectwie
Świadectwo szkolne - czym jest
Świadectwo szkolne jest dokumentem wydawanym przez placówkę kształcenia ustawicznego po ukończeniu nauki w danej klasie przez ucznia. Na świadectwie jest adnotacja o tym, że uczeń otrzymał promocję do klasy programowo wyższej. W przypadku, gdy uczeń będzie powtarzał klasę również otrzyma świadectwo szkolne, ale z informacją, że uczęszczał np. do klasy V i nie uzyskał promocji do klasy VI.
Uczniowie szkoły podstawowej otrzymują świadectwa niebieskie, licealiści i uczniowie techników różowe.
Świadectwo z czerwonym paskiem - dla kogo
Bywa, że świadectwo z czerwonym paskiem to bardziej oczekiwania rodziców niż ambicje ucznia. Czym jest ten słynny czerwony pasek? To świadectwo z wyróżnieniem, które ma wzdłuż nadrukowaną flagę Polski w postaci paska. Jakie kryteria muszą zostać spełnione, aby uzyskać czerwony pasek na świadectwie? Liczą się nie tylko wyniki w nauce, ale i ocena z zachowania.
Świadectwo z wyróżnieniem w postaci czerwonego paska mogą uzyskać uczniowie od czwartej klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły średniej. Uczniowie z klas nauczania początkowego otrzymują standardowe świadectwa.
Świadectwo z czerwonym paskiem - jaka średnia
Uczniowie, którzy chcą otrzymać świadectwo z czerwonym paskiem muszą mieć średnią z ocen nie mniejszą niż 4,75. Średniej nie zaokrągla się w górę, dlatego każda ocena ma znaczenie.
Nawet najwyższa średnia z ocen nie pozwoli uzyskać świadectwa z wyróżnieniem, jeśli uczeń nie ma odpowiedniej oceny z zachowania. Jaka zatem musi być na świadectwie? Ocena roczna z zachowania powinna być co najmniej bardzo dobra.
Przypominamy, że roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:
- wzorowe;
- bardzo dobre;
- dobre;
- poprawne;
- nieodpowiednie;
- naganne.
Uczeń ze średnią 5,5 i oceną poprawną z zachowania nie otrzyma świadectwa z wyróżnieniem.
Czerwony pasek a 3 na świadectwie
Czy słabsze oceny dyskwalifikują ucznia w ubieganiu się o świadectwo z wyróżnieniem? Niekoniecznie. Średnią arytmetyczną wyciąga się ze wszystkich ocen i dopóki wynosi ona 4,75 uczeń może liczyć na czerwony pasek.
Jak obliczyć średnią arytmetyczną? Należy zsumować oceny ze wszystkich przedmiotów i otrzymany wynik podzielić przez liczbę przedmiotów.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 22 marca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 438) od roku szkolnego 2024/2025 oceny klasyfikacyjne z religii i etyki nie są wliczane do średniej rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych.
Aby otrzymać świadectwo z czerwonym paskiem należy mieć średnią z ocen co najmniej 4,75 i minimum bardzo dobre zachowanie.
