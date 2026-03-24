Świadectwo z czerwonym paskiem 2026 r. Jaka średnia? Czy można mieć na świadectwie 3?

Jaką średnią ocen trzeba mieć, aby uzyskać świadectwo z czerwonym paskiem? Jaką trzeba mieć ocenę z zachowania? Czy każdy uczeń otrzymuje świadectwo szkolne?

Świadectwo szkolne - czym jest

Świadectwo szkolne jest dokumentem wydawanym przez placówkę kształcenia ustawicznego po ukończeniu nauki w danej klasie przez ucznia. Na świadectwie jest adnotacja o tym, że uczeń otrzymał promocję do klasy programowo wyższej. W przypadku, gdy uczeń będzie powtarzał klasę również otrzyma świadectwo szkolne, ale z informacją, że uczęszczał np. do klasy V i nie uzyskał promocji do klasy VI.

REKLAMA

REKLAMA

Uczniowie szkoły podstawowej otrzymują świadectwa niebieskie, licealiści i uczniowie techników różowe.

Świadectwo z czerwonym paskiem - dla kogo

Bywa, że świadectwo z czerwonym paskiem to bardziej oczekiwania rodziców niż ambicje ucznia. Czym jest ten słynny czerwony pasek? To świadectwo z wyróżnieniem, które ma wzdłuż nadrukowaną flagę Polski w postaci paska. Jakie kryteria muszą zostać spełnione, aby uzyskać czerwony pasek na świadectwie? Liczą się nie tylko wyniki w nauce, ale i ocena z zachowania.

Świadectwo z wyróżnieniem w postaci czerwonego paska mogą uzyskać uczniowie od czwartej klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły średniej. Uczniowie z klas nauczania początkowego otrzymują standardowe świadectwa.

REKLAMA

Świadectwo z czerwonym paskiem - jaka średnia

Uczniowie, którzy chcą otrzymać świadectwo z czerwonym paskiem muszą mieć średnią z ocen nie mniejszą niż 4,75. Średniej nie zaokrągla się w górę, dlatego każda ocena ma znaczenie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nawet najwyższa średnia z ocen nie pozwoli uzyskać świadectwa z wyróżnieniem, jeśli uczeń nie ma odpowiedniej oceny z zachowania. Jaka zatem musi być na świadectwie? Ocena roczna z zachowania powinna być co najmniej bardzo dobra.

Przypominamy, że roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

wzorowe;

bardzo dobre;

dobre;

poprawne;

nieodpowiednie;

naganne.

Uczeń ze średnią 5,5 i oceną poprawną z zachowania nie otrzyma świadectwa z wyróżnieniem.

Czerwony pasek a 3 na świadectwie

Czy słabsze oceny dyskwalifikują ucznia w ubieganiu się o świadectwo z wyróżnieniem? Niekoniecznie. Średnią arytmetyczną wyciąga się ze wszystkich ocen i dopóki wynosi ona 4,75 uczeń może liczyć na czerwony pasek.

Jak obliczyć średnią arytmetyczną? Należy zsumować oceny ze wszystkich przedmiotów i otrzymany wynik podzielić przez liczbę przedmiotów.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 22 marca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 438) od roku szkolnego 2024/2025 oceny klasyfikacyjne z religii i etyki nie są wliczane do średniej rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych.

Ważne Aby otrzymać świadectwo z czerwonym paskiem należy mieć średnią z ocen co najmniej 4,75 i minimum bardzo dobre zachowanie.