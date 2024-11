Wielki QUIZ o życiu codziennym w PRL. Zdobędziesz 15/15? Na ostatnie pytanie tylko nieliczni znają odpowiedź

PRL to epoka, którą często wspominamy z sentymentem. To były trudne czasy, ale bywało też śmiesznie i na pewno pomysłowo, bo przecież trzeba było czasem zrobić coś z niczego albo wystać w kolejce ten wymarzony płaszcz albo karpia na święta. W tym quizie pytamy o to, co było codziennością czasów PRL. To co? Zaczynamy?

Przejdź do quizu