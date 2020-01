Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej - opłata w 2020 r.

Na czym w praktyce polega władza rodzicielska?

Dziecko aż do osiągnięcia pełnoletności pozostaje pod władzą rodzicielską.

Obejmuje ona w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Piecza to, najogólniej mówiąc, troska o rozwój fizyczny i duchowy dziecka, kierowanie nim.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej – kiedy może nastąpić?

Pozbawienie władzy rodzicielskiej może dotyczyć zarówno jednego rodzica, jak i obojga. Sytuacje, które uzasadniają pozbawienie władzy rodzicielskiej rodzica wymienia Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Sąd pozbawia władzy rodzicielskiej, jeżeli:

władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody;

rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej;

rodzice w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka.

Jeżeli jedno z rodziców zostało pozbawione władzy rodzicielskiej, to przysługuje ona drugiemu z nich.

Należy pamiętać, iż pozbawienie władzy rodzicielskiej jest najdalej idącą ingerencją we władzę rodzicielską rodzica. W niektórych sytuacjach wystarczającym może okazać się ograniczenie tej władzy bądź jej zawieszenie.

Opłata od wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej

W kwestii opłaty od wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej można uzyskać dwie różne informacje. Zgodnie z pierwszą wniosek taki wolny jest od opłat sądowych. Druga zaś mówi o tym, iż od wniosku należy uiścić opłatę. Kontrowersje wokół opłaty wynikają z przepisu art. 95 ust. 1 pkt 4. Zgodnie z nim nie pobiera się opłat od wniosku będącego podstawą wszczęcia przez sąd postępowania z urzędu. Na etapie składania wniosku trudno jest jednak ocenić czy zasadne jest wszczęcie przez sąd postępowania z urzędu. Należałoby skłaniać się zatem za obowiązkiem uiszczenia takiej opłaty (Pogląd o tym, iż od wniosku w przedmiocie władzy rodzicielskiej należy się w każdym przypadku opłata sądowa znajdziemy m.in. w artykule Krystyny Mizak pt. Opłata od wniosku w przedmiocie władzy rodzicielskiej a wszczęcie postępowania z urzędu, IUSTITIA 1(3)/2011).

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej - jaka opłata w 2020 r.?

Od 21 sierpnia 2019 r. obowiązuje wyższa opłata od wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej. Obecnie wynosi ona 100 zł. Wcześniej pismo podlegało opłacie w wysokości 40 zł.

Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się również od wniosku o zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej.

Jak uiszcza się opłatę od wniosku?

Opłatę od pisma można wnieść na kilka sposobów:

w znakach opłaty sądowej;

przelewem na rachunek bankowy sądu;

gotówką w kasie sądu;

e-znakami.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 2086 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 785 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 408).

