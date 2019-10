PPK – porównanie ofert instytucji finansowych

Oferty instytucji finansowych w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych – czym są i co zawierają?

Jak wynika z art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ofertą jest oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy. Oferta stanowi zatem kluczowy element w doborze odpowiedniej firmy świadczącej usługi, które nas interesują. W przypadku Pracowniczych Planów Kapitałowych oferta instytucji finansowych zawiera przede wszystkim prezentację oferenta, kosztów związanych z prowadzeniem PPK, wysokość wynagrodzenia, a także prezentację proponowanych rozwiązań wspierających pracodawcę i pracowników w procesie wdrażania i prowadzenia PPK.

Porównanie ofert PPK instytucji finansowych – źródła informacji

Przy wyborze instytucji finansowej niezbędna jest jednak nie tylko analiza ofert dotyczących prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, ale też innych dokumentów, takich jak prospekt informacyjny czy statut funduszu inwestycyjnego. Są one źródłem informacji odnośnie szczegółowych warunków zarządzania gromadzonymi w PPK środkami. Szczególną uwagę przy wyborze instytucji finansowej należy zwrócić na koszty. Jednym z nich będzie pobierane przez instytucję finansową wynagrodzenie za zarządzanie gromadzonymi w PPK środkami. I tak, tabelę porównawczą z zestawieniem średnich opłat za zarządzanie funduszami wszystkich 20 instytucji finansowych oferujących PPK wraz z dodatkowymi informacjami o poszczególnych instytucjach można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej programu Pracowniczych Planów Kapitałowych www.mojeppk.pl w zakładce „Pliki do pobrania”.

Co istotne, wspomniana tabela, przedstawiająca zestawienie średnich opłat za zarządzanie funduszami odzwierciedla realne koszty, tj. bez stawek promocyjnych. W przypadku poszczególnych funduszy zdefiniowanej daty stawki różnią się od siebie wysokością, ale średnio stawka ta jest niższa niż ustawowa maksymalna wartość – 0,5%. Jeśli chodzi o średnią dla kosztów zarządzania we wszystkich subfunduszach poszczególnych instytucji finansowych to według stanu na dzień 25 września 2019 r. przedstawiają się one następująco: Aegon PTE S.A. – 0,37%, Aviva Investors TFI S.A. – 0,32%, Axa TFI S.A. – 0,36%, BNP Paribas TFI S.A. – 0,33%, BPS TFI S.A. – 0,39%, Compensa TUnŻ S.A. – 0,39%, Esaliens TFI S.A. – 0,44%, Generali Investment TFI S.A. – 0,40%, Investors TFI S.A. – 0,42%, Millennium TFI S.A. – 0,33%, Nationale-Nederlanden PTE S.A. – 0,39%, NN Investment Partners TFI S.A. – 0,38%, Pekao TFI S.A. – 0,34%, PFR TFI S.A. – 0,42%, PKO TFI S.A. – 0,36%, Pocztylion-Arka PTE S.A. – 0,36%, Santander TFI S.A. – 0,40%, Skarbiec TFI S.A. – 0,50%, TFI Allianz Polska S.A. – 0,34%, TFI PZU S.A. – 0,35%.