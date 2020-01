Wezwanie pracodawców 250+ do zawarcia umowy o zarządzanie PPK

PFR wysłał do pracodawców 250+ wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie PPK z wyznaczoną instytucją finansową, a więc PFR TFI S.A. Pracodawca ma na to 30 dni od dnia otrzymania wezwania. Co w przypadku prowadzenia Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE)?