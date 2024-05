Przechodzisz na emeryturę? Kiedy korzystnie?

Osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego i udowodnienie okresu ubezpieczenia to podstawowe warunki przejścia na emeryturę. Jednak wybór momentu, w którym złożysz wniosek o emeryturę, jest także ważny. Wysokość emerytury z ZUS zależy bowiem także od miesiąca, w którym zdecydujesz się przejść na emeryturę. Kiedy najbardziej opłaca się przejść na emeryturę?

Wysokość Twojego przyszłego świadczenia emerytalnego zależy nie tylko od tego jak długo pracujesz, lecz również od tego, w jakim momencie zdecydujesz się przejść na emeryturę. Wybór odpowiedniego terminu przejścia na emeryturę jest więc ważny ze względów finansowych. Kiedy zatem najlepiej złożyć wniosek w tej sprawie?

Emerytura przysługuje, gdy spełnione są konkretne warunki

Jak wynika z regulacji zawartych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, emerytura przysługuje po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn. Kolejnym warunkiem jest udowodnienie jakiegokolwiek okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu emerytalnemu, a dla osoby opłacającej składki na własne ubezpieczenie opłacenie co najmniej jednej składki.

W przypadku gdy spełniasz powyższe wymagania masz prawo do emerytury. Przy czym prawo to uzyskasz od dnia, w którym osiągniesz powszechny wiek emerytalny, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłosisz w tej sprawie wniosek.

Zdecydowanie największy wpływ na kwotę świadczenia ma okres odprowadzania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ich wysokość. Czyli im dłużej pracujemy czy prowadzimy działalność, tym wyższą emeryturę otrzymamy. Jednak przed samym podjęciem decyzji w sprawie wyboru miesiąca przejścia na emeryturę warto udać się do doradcy w ZUS, z którego usług można skorzystać również w trakcie e-wizyty, czyli wideorozmowy.

ZUS ustala wysokość emerytury biorąc pod uwagę średnie dalsze trwanie życia

Wysokość emerytury Zakład Ubezpieczeń Społecznych oblicza dzieląc podstawę jej obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia. Podstawę obliczenia nowej emerytury stanowi suma:

zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, zapisanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury;

zwaloryzowanego kapitału początkowego;

środków zapisanych na subkoncie w ZUS.

Średnie dalsze trwanie życia jest to przewidywana liczba miesięcy, przez którą będziesz pobierać emeryturę. Tablice średniego dalszego trwania życia ogłasza co roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Są one podstawą do obliczenia emerytur na wnioski zgłoszone od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku. Zobacz artykuł: Jakie emerytury od kwietnia 2024? ZUS skorzysta z nowej tablicy dalszego trwania życia GUS

Wniosek o emeryturę a dzień rozwiązania umowy o pracę

Pierwszą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę rozważając złożenie wniosku o emeryturę jest dzień rozwiązania umowy o pracę. Warto to zrobić jeden lub dwa dni przed ostatnim dniem miesiąca i do końca miesiąca złożyć wniosek o emeryturę wraz ze świadectwem pracy. Wówczas otrzymamy za ten miesiąc pensję i całą emeryturę. Rozwiązanie umowy ostatniego dnia miesiąca, nawet jeśli tego samego dnia złożymy wniosek o emeryturę, sprawi, że emerytura będzie przyznana (naliczana) dopiero od następnego dnia po rozwiązaniu umowy o pracę.

Kolejną kwestią, którą warto rozważyć przy składaniu wniosku o emeryturę jest sytuacja, gdy wniosek ten składamy w późniejszym terminie, już po osiągnięciu wieku emerytalnego. Najlepiej zrobić to po dacie swoich urodzin. Wówczas średnie dalsze trwanie życia będzie krótsze, czyli korzystniejsze z punktu widzenia naliczenia świadczenia. Np. jeżeli ktoś osiągnął wiek emerytalny 20 lutego (to jest data jego urodzin), ale zamierza jeszcze trochę popracować i przejść na emeryturę np. w listopadzie, wniosek najlepiej złożyć po 20 listopada.

Na wysokość emerytury może mieć wpływ miesiąc, w którym składamy wniosek

Na wysokość naszej emerytury może mieć wpływ miesiąc, w którym składamy wniosek. Zgodnie bowiem z wyjaśnieniami ZUS, wskaźniki waloryzacji składek na koncie ubezpieczonego za poszczególne kwartały są bardzo zróżnicowane, i tak wskaźnik za I kwartał jest dużo wyższy niż wskaźniki za II, III i IV kwartał oraz wskaźnik waloryzacji rocznej.

A zatem, w sytuacji gdy wniosek o emeryturę zostanie złożony w czerwcu, kwoty zwaloryzowane rocznie nie będą objęte podwyżkami kwartalnymi (w tym przede wszystkim wskaźnikiem waloryzacji za I kwartał), ponieważ zostały już zwaloryzowane rocznie. Oznacza to, że w przypadku złożenia wniosku o emeryturę w czerwcu, ZUS zwaloryzuje kwartalnie jedynie składki nie objęte waloryzacją roczną i w dodatku będą to jedynie waloryzacje za II, III i IV kwartał, bez bardzo korzystnej waloryzacji za I kwartał. W praktyce taki sposób liczenia oznacza, że składając wniosek o emeryturę w czerwcu możesz mieć świadczenie niższe niż gdybyś zrobił to w innym miesiącu.

ZUS wskazuje więc, że jeśli podejmiesz decyzję o zgłoszeniu wniosku o emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w czerwcu danego roku, Twoja emerytura zostanie obliczona tak jak emerytura majowa, jeżeli będzie dla Ciebie korzystniejsza.

Źródło: na podstawie informacji Zielona Linia i ZUS