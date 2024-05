2121 zł brutto miesięcznie, przez 3 kolejne miesiące, na 1 pracownika. Warszawski ratusz ogłasza pomoc dla kupców z Marywilskiej

2121 zł brutto miesięcznie, przez 3 kolejne miesiące, na 1 pracownika. Warszawski ratusz rozpoczyna realizację projektu pilotażowego "Odbuduj swoją przyszłość". Adresatami programu są pracodawcy oraz pracownicy, którzy utracili swoje miejsca pracy w wyniku pożaru centrum przy ul. Marywilskiej 44.

Warszawski ratusz poinformował, że Urząd Pracy m.st. Warszawy rozpoczyna realizację projektu pilotażowego "Odbuduj swoją przyszłość". Adresatami programu są pracodawcy oraz pracownicy, którzy utracili swoje miejsca pracy w wyniku pożaru centrum przy ul. Marywilskiej 44. Projekt zakłada dofinansowanie wypłacanych wynagrodzeń, w wysokości 2121 zł brutto miesięcznie, przez 3 kolejne miesiące, na 1 pracownika (przy zatrudnieniu na część etatu dofinansowanie będzie wypłacane proporcjonalnie).

Wsparciem zostaną objęci pracownicy zgłoszeni do ubezpieczenia społecznego od 1 kwietnia 2024 roku, którzy byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub pracę nakładczą, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. "Wnioskodawcami w programie mogą być osoby legalnie przebywające na terenie RP i prowadzące działalność gospodarczą w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa" - wyjaśnił warszawski ratusz.

Nabór wniosków o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przez pracodawcę będzie prowadzony do 30 czerwca 2024 roku. Warszawski ratusz przypomniał, że wnioski wraz z załącznikami można składać osobiście w Punkcie Urzędu Pracy m.st. Warszawy na terenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przy ul. Podskarbińskiej 25, w poniedziałki w godz. 8-17 i od wtorku do piątku w godz. 8-15. Można to też zrobić w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Poszkodowani kupcy mogą skorzystać też z pomocy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Chodzi o wszelkiego rodzaju ulgi m.in. odroczenia terminu płatności składek lub rozłożenia należności z tytułu nieopłaconych składek na raty. Dyrektor II Oddziału ZUS przy ul. Podskarbińskiej Beata Pawlińska-Wiak podkreśliła, że jeśli chodzi o ZUS to doradcy ds. ulg i umorzeń pomogą w skompletowaniu i wypełnieniu niezbędnych dokumentów. "Dla przedsiębiorców, którzy nie zgłoszą się do ZUS-u przypominamy, że wnioski o odroczenie terminu płatności składek czy rozłożenie zadłużenia na raty można składać elektronicznie, przez PUE ZUS oraz za pośrednictwem poczty" - wskazała.

Jednorazowe, bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości 2 tys. zł dla jednoosobowych działalności gospodarczych z Marywilskiej 44

Stanowisko na sali obsługi w oddziale ZUS przy ul. Podskarbińskiej ma również fundacja Agencja Rozwoju Przemysłu, gdzie przedsiębiorcy mogą ubiegać się o jednorazowe, bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości 2 tys. zł. "Katastrofa, która się wydarzyła wpisuje się również w nasze cele statutowe. Mieliśmy na to środki. Uważamy, że ta pomoc jest jak najbardziej należna. Zachęcamy do skorzystania z niej. Nawet, jeżeli nie wszystkim w pierwszym rzucie udałoby się pomóc, to oczywiście postaramy się uruchomić kolejną transzę środków. Wnioski o nie można składać osobiście w ZUS albo przez naszą stronę internetową - powiedział prezes fundacji ARP Maciej Miąsko.

Po pożarze w stołecznym ratuszu odbyło się również spotkanie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz przedstawicieli poszkodowanych kupców. Prezydent zapowiedział rozszerzenie dotychczasowego miejskiego wsparcia i zobowiązał się do całkowitego zawieszenia pobierania przez miasto opłat za dzierżawę terenu. Wartość tej formy pomocy ze strony miasta wyniesie blisko 8 mln zł rocznie. "Zawieszenie obowiązuje do czasu odbudowy hali, odciąży spółkę i umożliwi jej udostępnianie kupcom przestrzeni handlowej w tymczasowym pawilonie za symboliczną złotówkę" - podkreślił ratusz.

Dodatkowo kupcy mogą skorzystać z pakietu miejskiego wsparcia, który obejmuje: pomoc psychologiczną, udzielaną przez specjalistów z miejskich instytucji, skrócenie do minimum czasu niezbędnego na dopełnienie procedur architektoniczno-budowlanych, warunkujących rozpoczęcie odbudowy spalonej hali. Zostaną im również udostępnione miejsca handlowe na miejskich targowiskach, a także specjalny punkt przy ul. Marszałkowskiej 77/79, gdzie mogą uzyskać informacje o dostępnych ofertach pracy.