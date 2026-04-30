Za złe wywieszenie flagi Polski grozi surowa kara. Flagę Polski wiesza się zgodnie z konkretnymi przepisami

Za złe wywieszenie flagi Polski grozi surowa kara. Flagę Polski wiesza się zgodnie z konkretnymi przepisami

30 kwietnia 2026, 17:27
Emilia Panufnik
flaga polski jak wieszać zgodnie z przepisami zasady
Coraz więcej osób samodzielnie wywiesza flagę Polski w maju, listopadzie, a niektórzy nawet przez cały rok. Nie każdy wie, że flagę wiesza się w określony sposób, a naruszenie przepisów może doprowadzić do nałożenia surowej kary. Jakie są zasady wieszania flagi Polski?

Flaga Polski - jak wywiesić?

Flaga Polska to symbol narodowy. W związku z tym obowiązują przepisy nakładające kary za znieważenie flagi RP. Właśnie do takiego czynu może dojść także przez niewłaściwe wywieszenie flagi na balkonie czy na własnej posesji. Przede wszystkim należy pilnować, aby flaga Polski była czysta, niepomięta i nieposzarpana. Nie może być także podarta. Co więcej, nie może nigdy odtykać ziemi lub innego podłoża i wody. Flagę traktujemy z szacunkiem, dlatego nie powinno się wystawiać jej na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak silny wiatr, deszcz, śnieżyca, burza. W takie dni należy chować flagę.

Jaką flagę można wieszać prywatnie?

Flaga, którą można wieszać na domach to biało-czerwone pasy bez dodatkowych oznaczeń, a dokładniej są to dwa poziome pasów o tej samej szerokości, u góry w kolorze białym i u dołu w kolorze czerwonym. Właściwe proporcje flagi wynoszą 5:8. Mocuje się ją do drzewca drewnianego lub metalowego (prętu). Jej szerokość nie może być mniejsza niż 1/3 długości drzewca lub większa niż 1/2 jego długości. Nie można umieszczać na niej żadnych napisów, np. kibice piszą nazwy miejscowości, z których przyjechali. Aby taka praktyka była zgodna z przepisami, materiał powinien mieć inne proporcje niż 5:8. Wówczas mowa jest o barwach narodowych, a nie o fladze Polski.

Flaga Polski z godłem

Czy osoby prywatne mogą wieszać flagę Polski z godłem? Nie. Flaga ta przeznaczona jest dla polskich przedstawicielstw i misji (także wojskowych) za granicą, statków morskich, kapitanatów i bosmanatów portów, lotnisk i lądowisk cywilnych oraz cywilnych samolotów podczas lotów za granicą.

Jak wieszać flagę?

Flagę RP mocujemy do drzewca i umieszczamy w uchwycie pod kątem ok. 45 st. w stosunku do ściany budynku. Dopuszcza się poziome przymocowanie drzewca na balkonach lub w oknach. Jeśli flaga wywieszona jest na linie pomiędzy budynkami i wisi pionowo, barwa biała powinna znajdować się po lewej stronie dla patrzącego w kierunku północnym lub zachodnim.

Flagę narodową, która już jest zużyta, niszczy się w określony sposób. Nie można wyrzucić jej do śmietnika czy wyrzucić do rzeki. Godnym sposobem na zniszczenie flagi jest niepubliczne spalenie jej lub rozdzielenie jej barw.

Znieważenie flagi Polski – jaka kara?

Jaka kara grozi za znieważenie flagi Polski? Traktuje o tym Kodeks karny w art. 137 §  1.

"Kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku".

Źródło: Poradnik „Biało-czerwona” Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Administracji

Źródło: INFOR
