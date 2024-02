Jak działa porównywarka kredytów gotówkowych?

Porównywarka kredytów gotówkowych jest przydatnym narzędziem dla wszystkich, którzy poszukują najlepszych ofert finansowych dostępnych na rynku. Jakie parametry uwzględnia i jak z niej korzystać?

Kredyt gotówkowy – co należy o nim wiedzieć?

Kredyt gotówkowy może okazać się pomocnym źródłem finansowania w wielu przypadkach. Niektórzy decydują się zaciągnąć zobowiązanie, aby pokryć bieżące koszty życia, inni korzystają z pożyczonych pieniędzy w celu zakupu nowych mebli czy sprzętu elektronicznego, a niektórzy opłacają nimi naprawę samochodu.

Jedna z naczelnych cech kredytu tego typu to swoboda, jaką daje. Środki udostępnione przez bank można wykorzystać na finansowanie dowolnie wybranego celu (niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, ponieważ jest to zobowiązanie konsumenckie) i nie ma obowiązku, aby konsultować go z udzielającą pożyczkę instytucją.

Najczęściej w ofertach banków dostępne jest finansowanie o wysokości do 200 tys. zł, choć maksymalna kwota pożyczki finalnie wynika bezpośrednio ze zdolności kredytowej danej osoby oraz przepisów prawnych. Zgodnie z obowiązującą ustawą o kredycie konsumenckim nie może on przekraczać 255 550 zł.

Porównywarka kredytów gotówkowych – sposób na najlepszą ofertę

O przyznanie zobowiązania może starać się każda pełnoletnia osoba, która wykaże odpowiednią zdolność kredytową. Oczywiście, należy mieć na uwadze, że zaciągnięcie każdej pożyczki przekłada się na wygenerowanie kosztów. Mogą się na nie składać m.in. odsetki czy naliczana przez bank prowizja.

Warto więc poświęcić chwilę na przejrzenie dostępnych ofert i porównanie ich między sobą. Najlepiej zwrócić uwagę nie tylko na opłaty, ale też na kilka innych istotnych kwestii.

Co uwzględnia porównywarka kredytów gotówkowych?

Porównywarka kredytów gotówkowych została stworzona po to, aby umożliwić wygodne porównywanie ofert i przyspieszyć proces wyboru optymalnej opcji. Narzędzie takie jak to znajdujące się na portalu Business Insider generuje ranking, bazując na aktualnych danych, dzięki czemu dobrze odzwierciedla dostępne na rynku możliwości.

Sposób działania porównywarek jest prosty. Użytkownik wpisuje kwotę kredytu oraz oczekiwany okres spłaty, a na tej podstawie narzędzie generuje i porządkuje oferty od różnych instytucji z wyszczególnieniem m.in.:

oprocentowania;

prowizji;

RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania);

całkowitej kwoty do spłaty;

wysokości miesięcznej raty.

Gdy potencjalny kredytobiorca chce dowiedzieć się więcej na temat konkretnej propozycji, wystarczy, że wybierze opcję „Zapytaj o kredyt”, a następnie zostanie przekierowany na stronę internetową konkretnego banku. Tam może wypełnić formularz kontaktowy i np. skorzystać z konsultacji z przedstawicielem placówki.

Oczywiście, narzędzie ma charakter informacyjny. Nie zmienia to jednak faktu, że znacząco przyspiesza i ułatwia kroki, jakie należy podjąć przed zaciągnięciem zobowiązania gotówkowego.