TSUE właśnie dorzucił bankom nowy argument? Ministerstwo Sprawiedliwości po wyroku o frankowiczach: potrącenie jest legalne

Ministerstwo Sprawiedliwości nie owija w bawełnę: wyrok TSUE z 22 stycznia 2026 r. w sprawie C 902/24 (Herchoski) ma w ocenie resortu potwierdzać kluczowe założenia projektowanej ustawy o przyspieszeniu postępowań frankowych i jej zgodność ze standardem unijnym. W komentarzu MS pojawiają się trzy wątki, które mogą przełożyć się na strategię procesową obu stron: legalność potrącenia po stronie banku (także warunkowego), zasady naliczania odsetek oraz podejście do kosztów procesu. To nie jest techniczna ciekawostka - to mapa drogowa dla sądów i uczestników sporów, która może przesunąć akcenty w tysiącach spraw o kredyty we frankach.

Kredyt we frankach a potrącenie: TSUE mówi „tak” - i to wprost

Komentarz MS do orzeczenia TSUE w sprawie C 902/24 brzmi jak polityczno-prawny komunikat: Bruksela ma potwierdzać, że kierunek obrany w „ustawie frankowej” jest prawidłowy. W praktyce chodzi o jedno - żeby spory frankowiczów z bankami kończyły się szybciej, a sądy nie tonęły w dublujących się postępowaniach.

REKLAMA

REKLAMA

Najmocniejszy punkt komentarza dotyczy potrącenia. Trybunał przesądził, że potrącenie wierzytelności przez bank - czyli skompensowanie roszczeń banku i konsumenta tak, by po rozliczeniu dłużnikiem była wyłącznie strona z wyższym saldem - jest zgodne z dyrektywą 93/13.

Ministerstwo Srawiedliwości podkreśla, że to rozstrzygnięcie ma współgrać z linią wynikającą z wcześniejszej sprawy C 396/24 (Lubreczlik): uznanie zarzutu potrącenia może pozwolić zamknąć rozliczenia w jednym procesie, zamiast rozpisywać je na dwa osobne pozwy. Z perspektywy obywatela brzmi to banalnie, ale w praktyce oznacza mniej kosztów, mniej biegania po sądach i - co równie ważne - mniej przestrzeni na procesową grę na czas.

Trybunał zwraca też uwagę na prawo do rzetelnego procesu: ochrona sądowa obejmuje również pozwanego przedsiębiorcę, nawet jeśli naruszył dyrektywę 93/13. Innymi słowy: państwo nie może ustawić sprawy tak, by bankowi odebrać przewidziane w prawie krajowym narzędzia obrony, jeżeli prowadziłoby to do nieproporcjonalnego ograniczenia jego prawa do sądu.

REKLAMA

Potrącenie warunkowe i ważny szczegół o kapitale

Ciekawostka, którą MS eksponuje, może mieć duże znaczenie w praktyce: TSUE dopuścił także potrącenie warunkowe. To sytuacja, w której bank podnosi je na wypadek, gdyby sąd odrzucił jego główną obronę opartą na twierdzeniu, że umowa jest ważna.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jest tu haczyk, którego nie warto przegapić: jeśli bank twierdzi, że umowa była ważna, to - aż do czasu prawomocnego stwierdzenia nieważności - wezwania do zwrotu kapitału doręczane konsumentowi nie wywołują skutków w zakresie odsetek za opóźnienie. To ogranicza ryzyko nabijania odsetek bankowi w okresie, gdy spór o ważność umowy nie został jeszcze rozstrzygnięty.

Odsetki w kredycie frankowym: konsument ma działać, a bank nie ma premiować bezczynności

Drugi filar komentarza dotyczy odsetek. MS wskazuje, że w wariancie potrącenia warunkowego bank - dopóki utrzymuje, że umowa jest ważna - nie powinien otrzymywać odsetek za opóźnienie.

Jeśli chodzi o konsumenta, TSUE zaakceptował podejście, że odsetki należne frankowiczowi liczy się od wezwania do zapłaty skierowanego do banku. Resort przypomina, że to spójne z wyrokiem C 28/22 (Getin Noble Bank), w którym Trybunał sprzeciwił się rozwiązaniom zachęcającym kredytodawców do przeciągania etapu przedsądowego. Przekaz jest prosty: nie opłaca się sztucznie wydłużać sporu poza sądem tylko po to, by zmniejszyć koszt odsetkowy.

Koszty procesu w sprawie frankowej: autonomia jest, ale nie może odstraszać

Trzecia część komentarza Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczy kosztów procesu. TSUE przypomniał, że państwa mają autonomię proceduralną w dzieleniu kosztów, o ile respektują zasady równoważności i skuteczności. Skuteczność oznacza tu jedno: system nie może zniechęcać konsumenta do dochodzenia praw wynikających z dyrektywy 93/13.

Trybunał co do zasady uznał, że polskie mechanizmy (w tym możliwość odstąpienia od obciążania kosztami w szczególnych wypadkach, znana z art. 102 KPC) mieszczą się w tych ramach. Jednocześnie wskazał, że sąd krajowy powinien móc ocenić okoliczności sprawy - także wtedy, gdy konsument działa w złej wierze, np. po wyjaśnieniach sądu bezzasadnie sprzeciwia się potrąceniu.

Resort akcentuje, że projekt ustawy idzie nawet dalej w stronę ochrony konsumenta: jeśli bank dokona potrącenia, a konsument nie kwestionuje go co do zasady, konsument nie ma być obciążany kosztami procesu (tu ma to być gwarancja, a nie tylko fakultatywna możliwość).

Co to oznacza dla frankowiczów i banków — w skrócie

Komentarz resortu sprawiedliwości można podsumować następująco:

Mniej „drugich procesów” : potrącenie ma domykać rozliczenia w jednym postępowaniu.

: potrącenie ma domykać rozliczenia w jednym postępowaniu. Odsetki konsumenta startują od wezwania : warto pilnować, kiedy i jak je wysyłać.

: warto pilnować, kiedy i jak je wysyłać. Bank bez odsetek za opóźnienie (w scenariuszu warunkowego potrącenia) do czasu rozstrzygnięcia ważności umowy.

(w scenariuszu warunkowego potrącenia) do czasu rozstrzygnięcia ważności umowy. Koszty: model ma nie odstraszać od pozwu, ale sąd może patrzeć na zachowanie stron.

A w tle pozostaje pytanie, które dziś interesuje wszystkich: czy wyrok TSUE przechyla szalę na stronę banków? Z komentarza MS wynika, że raczej porządkuje procedurę i rozliczenia - a przy okazji ogranicza najczęstszy problem frankowych sporów: mnożenie wątków, pozwów i terminów. Dla frankowiczów to dobra wiadomość pod jednym warunkiem: że szybciej znaczy również czytelniej, a nie taniej kosztem słabszej strony.