Zastaw się, a postaw się. Czy wesele na kredyt to dobry pomysł?

Koszty weselne to długa lista, a zaliczając wszystko, można otrzymać zawrotną kwotę. Czy warto rozpocząć nową drogę życia z długami?

Najnowszy „Rocznik Demograficzny” opracowany przez Główny Urząd Statystyczny mówi o 168 tys. par, które w 2021 r. postanowiły stanąć na „ślubnym kobiercu”.

Najliczniejszą grupę wśród nowożeńców stanowią ludzie w wieku 25-34 lat, którzy często, by zorganizować wymarzone wesele decydują się na zaciągnięcie kredytu.

Na pytanie – czy koszty wesel a zwróciły się? – zwykle młode pary odpowiadają negatywnie, więc należy liczyć się z tym, że przyjęcie zorganizowane na kredyt może przynieść w dłuższej perspektywie też nieprzyjemne konsekwencje – jeśli wcześniej ta decyzja nie była dostatecznie przemyślana.

Dane najnowszego raportu „Rocznik Demograficzny” Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) podają, że w 2021 r. zawarto 168 324 małżeństwa. W porównaniu do poprzedniego roku był to wzrost o ponad 23 tysiące. Z tego samego raportu dowiadujemy się również, że najliczniejszą grupą nowożeńców są ludzie w wieku 25-29 lat – ponad 61 tys. par – oraz w wieku 30-34 lata – ponad 41,5 tys. par. Z kolei najmniej małżonków liczy grupa osób mających 19 lat lub mniej.

Niezależnie od tego, czy przyszli małżonkowie decydują się na ślub kościelny – wyznaniowy, czy też cywilny – humanistyczny, z pewnością stają przed decyzją o organizacji wesela lub symbolicznego przyjęcia dla najbliższych. Raport za 2022 rok przygotowany przez Wedding Dream pokazuje, że większość – ponad 60% ankietowanych – decyduje się na wesele, w którym uczestniczy od 100 do 150 gości. Po około 17% zajmują wesela duże powyżej 150 gości oraz kameralne do 50 gości. Reszta, czyli około 2% nowożeńców wybiera jedynie skromny obiad dla najbliższych – rodziców, świadków i rodzeństwa.

- Z całą pewnością, za decyzją dotyczącą organizacji wesela – skali oraz atrakcji – stoją kwestie finansowe. Jak można się spodziewać, osoby wstępujące w związek małżeński to przede wszystkim młodzi ludzie w wieku 25-34 lata. Są to osoby, które często są na początku swojej kariery zawodowej, a zatem ich zarobki nie są jeszcze w pełni uregulowane i najczęściej nie plasują się na wysokim poziomie. Często wsparciem w finansowaniu lub głównymi finansującymi wesele stają się rodzice, a czasem młoda para decyduje się na organizację przyjęcia na kredyt. Ta druga z opcji powinna być solidnie przemyślana i dobrze skalkulowana – zauważa Marcin Czugan, prezes Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Ile obecnie kosztuje wesele?

Koszty związane z weselem to długa lista. Wśród nich największe wydatki stanowią te związane z salą weselną i jedzeniem oraz piciem, w tym także alkoholem. Ceny różnią się w zależności od regionu kraju i rozbudowania oferty, niemniej jednak za tak zwany „talerzyk”, czyli za gościa weselnego, trzeba obecnie liczyć nie mniej niż 200-250 zł w przypadku skromnych wesel, ale częściej jest to przedział 400-600 zł. Koszty te rosną, jeśli po weselu mają się odbyć poprawiny. Sala weselna i miejsce, gdzie odbywa się ślub, wymagają również dekoracji – najczęściej na bazie świeżych kwiatów, a to kolejny koszt. Często konieczne jest także wynajęcie pokoi hotelowych dla gości lub organizacja ich transportu.

Do tego trzeba doliczyć jeszcze wynagrodzenie fotografa, kamerzysty, DJ-a/wodzireja oraz zespołu muzycznego świadczących usługi w czasie ceremonii zaślubin i wesela. Obowiązkowym kosztem do poniesienia jest również ten związany z zakupem obrączek, sukni ślubnej, garnituru i licznych niezbędnych dodatków, w tym usługi fryzjera i makijażu.

Oprócz tego pary coraz częściej decydują się na wypożyczenie oryginalnego samochodu, który zawiezie ich do ślubu oraz na zakup pamiątek w ramach podziękowania dla każdego z gości. Jeśli na wesele goście przychodzą z dziećmi, często trzeba doliczyć też cenę usługi animatora zabaw. Ponadto w kosztach uwzględnić należy również samo udzielenie ślubu – niezależnie od rodzaju i charakteru ceremonii.

Zliczając to wszystko, otrzymać można zawrotną kwotę. Może się ona jednak różnić w zależności od liczby gości oraz tego, na jaką jakość i półkę cenową usług się zdecydujemy.

Według Wedding Dream w sezonie ślubnym 2022/2023, przyjmując średnie ceny rynkowe, za wesele dla około 100 gości, trzeba zapłacić nie mniej niż 50-60 tys. zł. Ankietowani badania Wedding Dream stwierdzili, że finalnie na wesele w 2022 r. wydali około 30-80 tys. zł – 60% wszystkich odpowiedzi. Niemniej jednak jest jeszcze 11% tych, którzy za swoje wesele zapłacili poniżej 30 tys. zł oraz 18%, którzy na ten cel przeznaczyli 80-100 tys. zł.

- Trudno się dziwić młodym ludziom, że patrząc na koszty całościowe wesela, nie decydują się na huczną imprezę dla dużej grupy gości. Nie pozwalają im na to aktualne ceny, a przy braku wsparcia rodziców, jest to jeszcze trudniejsze. Co prawda zdarza się sporadycznie, że przyszli małżonkowie lub ich rodzice biorą kredyt na sfinansowanie wesela, ale warto się zastanowić, czy rozpoczynanie wspólnego małżeńskiego życia od zobowiązań to dobra droga. Z czasem, kiedy w życiu pojawiają się komplikacje i kolejne wydatki, może się okazać, że spłacanie takiego zobowiązania jest trudne. Decyzje o kredycie na taki cel powinny być solidnie przemyślane – dodaje Marcin Czugan z ZPF.

Biorąc ślub ,warto myśleć o przyszłości

Skredytowanie wesela nie będzie z pewnością wymarzoną opcją, ale w wielu przypadkach znacząco pomoże młodej parze w ugoszczeniu swoich bliskich na takim poziomie, o jakim marzyli. Warto jednak podejmować decyzje kredytowe ostrożnie i rozważnie, by za sprawą najważniejszego dnia w życiu nie sprowadzić na siebie kłopotów. Czasami lepiej odłożyć ślub w czasie i rozpocząć oszczędzanie pieniędzy na ten właśnie cel.

Jednocześnie warto mieć na uwadze, że ślub to dopiero początek wspólnej drogi, zarządzania wspólnym budżetem, a także podejmowania ważnych decyzji. Po ślubie przychodzą kolejne zobowiązania i koszty. Trzeba się więc liczyć z wydatkami związanymi z urodzeniem dziecka, kupnem mieszkania lub ewentualnym jego remontem. Często prowadzi to do zaciągania kredytów, które choć potrzebne i niekiedy niezbędne, bywają uciążliwe. Sprawy nie ułatwia wysoka inflacja ani wcześniejszy kredyt zaciągnięty właśnie na sfinansowanie wesela. Jeśli jednak małżonkowie podejmują decyzję o kredycie, powinni pamiętać o regularnej jego spłacie. W innym wypadku będą narażeni na procedury windykacyjne.

