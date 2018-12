Facebook ponownie zweryfikuje usunięte lub zablokowane konta

Pierwsze tego typu porozumienie. Ministerstwo Cyfryzacji i Facebook

Polska będzie pierwszym krajem, w którym użytkownicy Facebooka uzyskają możliwość weryfikacji odmowy dotyczącej odwołania od decyzji o blokadzie treści na ich profilu.

Możliwość taką przewiduje porozumienie, jakie Ministerstwo Cyfryzacji podpisało z przedstawicielami Facebooka.

Porozumienie przewiduje, że w najbliższym czasie w Polsce uruchomiony zostanie tzw. punkt kontaktowy. Platforma ta będzie służyć polskim użytkownikom Facebooka, których treści, konta lub profile zostały usunięte lub zablokowane. Dzięki usłudze będą oni mogli składać wnioski o przeprowadzenie dodatkowej kontroli czy blokada nastąpiła słusznie.

Z “Punktu kontaktowego” będzie można skorzystać, jeśli usunięte treści, profile lub strony będą się mieścić w jednej z kategorii wymienionych w specjalnym formularzu opracowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Warunek drugi - użytkownik powinien się wcześniej odwołać do Facebooka od decyzji o ich usunięciu profilu czy treści, a Facebook odrzuci to odwołanie lub nie odpowie na nie w ciągu 72 godzin.

- Dzięki dobrej współpracy z polskim przedstawicielstwem Facebooka będziemy pierwszym krajem na świecie, w którym takie rozwiązanie zacznie działać. Porozumienie, które podpisaliśmy wspiera ochronę wolności słowa w Internecie, a użytkownicy portalu dostaną dzięki niemu de facto dodatkową instancję odwoławczą od blokad – mówi Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji.

Decyzję o przywróceniu treści, profilu lub strony Facebook podejmie w oparciu o swoje standardy społeczności. Portal deklaruje w porozumieniu, że usunięte treści, konta lub profile zostaną ponownie sprawdzone pod kątem zgodności ze standardami, a treści, konta lub profile, które w wyniku ponownego sprawdzenia zostaną uznane za zgodne z nimi, zostaną odblokowane. W przypadku każdego otrzymanego w ten sposób wniosku, Facebook zrobi wszystko, by przesłać do „punktu kontaktowego” uzasadnioną odpowiedź w ciągu 72 godzin od momentu jego otrzymania.

- Zarządzanie treściami w Internecie to jedno z największych wyzwań dzisiejszego cyfrowego świata. To również wielowymiarowy problem, który wymaga współpracy wszystkich aktywnych w Internecie podmiotów, by zachowana była swoboda wypowiedzi, a jednocześnie użytkownicy mieli zapewnione bezpieczeństwo i ochronę przed niepożądanymi i szkodliwymi treściami. Podchodzimy do tego konstruktywnie i szukamy pozytywnych rozwiązań – deklaruje Jakub Turowski, dyrektor ds. polityki publicznej Facebooka w Polsce i krajach bałtyckich.