Wyższe kryterium dochodowe dla świadczenia 500 plus?

"Jeżeli wynagrodzenie minimalne będzie rosło tak szybko, że będzie stanowiło barierę dostępu do tego świadczenia, to kryterium musi być oczywiście podniesione. I to jest to, co w 2019 r. też analizujemy" – przekonuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.