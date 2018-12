Minimalne wynagrodzenie w 2020 r. bez dodatku stażowego?

Wyłączenie dodatku stażowego z podstawy wymiaru minimalnego wynagrodzenia

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało w poniedziałek do konsultacji publicznych projekt zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zakłada on wyłączenie tzw. dodatku stażowego z podstawy wymiaru wynagrodzenia minimalnego za pracę.

Uzasadnienie zmiany

Proponuje się, aby tzw. dodatek stażowy nie był wliczany do minimalnego wynagrodzenia. Jak wskazują w uzasadnieniu autorzy projektu, w obecnym stanie prawnym pracownik z dłuższym stażem pracy, otrzymując łączne wynagrodzenie na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę, może otrzymywać niższe wynagrodzenie zasadnicze niż osoba nowo zatrudniona (bez stażu pracy lub z krótkim stażem pracy), wykonująca jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości.

Niesprawiedliwość

W praktyce - jak zaznaczają autorzy projektu - sytuacja taka powoduje niezadowolenie i poczucie niesprawiedliwości wśród pracowników z dłuższym stażem pracy, których wynagrodzenie zasadnicze bywa niższe niż wynagrodzenie osób dopiero rozpoczynających pracę zawodową. W takich przypadkach - jak dodają projektodawcy - tzw. dodatek stażowy przestaje pełnić rolę formy uznania pracownika za posiadane przez niego doświadczenie zawodowe.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Zgodnie z ustawą, minimalne wynagrodzenie za pracę nie ma charakteru jedynie wynagrodzenia zasadniczego. Jest to łączny przychód pracownika za nominalny czas pracy w danym miesiącu. Dlatego poza wynagrodzeniem zasadniczym obejmuje również inne składniki wynagrodzenia i świadczenia pracownicze, w tym również dodatek przysługujący za staż pracy.

Wyłączenia z podstawy wymiaru najniższej płacy

Do podstawy wymiaru wynagrodzenia minimalnego już teraz nie są wliczane m.in.: nagrody jubileuszowe, odprawy pieniężne przysługujące pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatki do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Zdaniem autorów projektu, propozycja wyłączenia także dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia przyczyni się do bardziej sprawiedliwego sposobu wynagradzania pracowników otrzymujących pensje na najniższym poziomie, poprawy ich sytuacji dochodowej, a także przywróci odpowiednią funkcję dodatkowi do wynagrodzenia przysługującemu za staż pracy.

Prace nad projektem

Projekt został w poniedziałek skierowany do opiniowania m.in. do pracodawców, związków zawodowych, Rady Dialogu Społecznego i Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Etapy wprowadzania zmian

Autorzy projektu zdecydowali o etapowym wprowadzaniu zmian. Pierwszym etapem było wyłączenie z dniem 1 stycznia 2017 r. z minimalnego wynagrodzenia dodatku za pracę w porze nocnej. Zaproponowano, aby zmiany weszły w życie 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem przepisów przejściowych, które mają zacząć obowiązywać 1 września 2019 r. - chodzi o możliwość przeprowadzenia przez pracodawcę i pracownika negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

Zgodnie z zapowiedziami, od 1 stycznia 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2220 zł, a minimalna stawka 14,50 zł za godzinę pracy.