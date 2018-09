Minimalne wynagrodzenie bez dodatku stażowego?

Zgodnie z obowiązującą ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, minimalne wynagrodzenie za pracę jest łącznym wynagrodzeniem pracownika za nominalny czas pracy w danym miesiącu. Poza wynagrodzeniem zasadniczym obejmuje także inne składniki wynagrodzenia i świadczenia pracownicze zaliczone przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych, z wyłączeniem składników wymienionych w art. 6 ust. 5 ustawy, tj.

1. nagrody jubileuszowej,

2. odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,

3. wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,

4. dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej (wyłączony z dniem 1 stycznia 2017 r.).

Oznacza to, że do zakresu składnikowego minimalnego wynagrodzenia za pracę zalicza się również dodatek do wynagrodzenia przysługujący za staż pracy (funkcjonujący w obiegu prawnym m.in. jako dodatek stażowy, dodatek za wieloletnią pracę czy dodatek za wysługę lat).

W obecnym stanie prawnym pracownik z dłuższym stażem pracy, otrzymując łączne wynagrodzenie na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę, może otrzymywać niższe wynagrodzenie zasadnicze niż osoba nowo zatrudniona (bez stażu pracy) wykonująca jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości. W praktyce sytuacja taka powoduje niezadowolenie i poczucie niesprawiedliwości, m.in. wśród pracowników z dłuższym stażem pracy, których wynagrodzenie zasadnicze bywa niejednokrotnie niższe niż wynagrodzenie osób dopiero rozpoczynających pracę zawodową. W takich przypadkach dodatek przysługujący za staż pracy przestaje pełnić rolę formy uznania pracownika za posiadane przez niego doświadczenie zawodowe, związane z długotrwałym zatrudnieniem.

W związku z powyższym niezbędne jest wprowadzenie zmiany mającej na celu ochronę pracowników otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie poprzez zapewnienie bardziej sprawiedliwego i przejrzystego kształtu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Projektowana regulacja zakłada rozszerzenie katalogu składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę, o dodatek do wynagrodzenia przysługujący za staż pracy. Nowelizacja polega na zmianie brzmienia art. 6 ust. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, poprzez dodanie pkt 5 w brzmieniu: „dodatku do wynagrodzenia przysługującego za staż pracy”.

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (UD440)/Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

