Ustawa o PPK podpisana przez prezydenta

Dnia 19 listopada 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

– Nie mam wątpliwości, że to rozwiązanie będzie korzystne dla pracowników i dla naszej gospodarki – przekonywał Andrzej Duda podczas uroczystego podpisania dokumentu.

Prezydent podpisał ustawę w obecności prezesa Giełdy Papierów Wartościowych oraz przedstawicieli rządu: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Finansów. – Ktoś może zapytać, dlaczego podpisuję tę ustawę w tak spektakularny sposób? Otóż powody są dwa: to ustawa, która, mam nadzieję, poprawi sytuację przyszłych polskich emerytów oraz tych, którzy funkcjonują na rynku gospodarczym w Polsce.

Jak dodał Andrzej Duda, eksperci nie mają wątpliwości, że polskiej gospodarce potrzebny jest kapitał, który będzie wspierał rozwój gospodarczy. Jak zgromadzić taki kapitał? – Najlepszą metodą jest powszechne oszczędzanie. Ale w jaki sposób doprowadzić do powszechnego oszczędzania w kraju, w którym pensje nie są tak wysokie, jak na zachodzie Europy? Odkładać na przyszłą emeryturę – odpowiedział.

Prezydent podkreślił, że ustawa o PPK zakłada, że osoby odkładające na przyszłą emeryturę nie będą odkładać same. Wspierać ich będzie pracodawca (odprowadzając za pracownika składkę) oraz państwo za pośrednictwem Funduszu Pracy. To rozwiązanie korzystniejsze niż np. oszczędzanie w banku, gdzie nikt – poza oszczędzającym – nie dokłada do takich oszczędności.

Przypomniał, że przed kilkoma dniami podczas Kongresu 590 w podrzeszowskiej Jasionce konsultował te rozwiązania z polskimi przedsiębiorcami, na których ustawa o PPK nakłada finansowe obciążenie. Mimo to Prezydent usłyszał od przedsiębiorców, że oczekują na tę ustawę, bo wiedzą, jak ważne jest budowanie kapitału w Polsce.

– Mam nadzieję, że system Pracowniczych Planów Kapitałowych, budujący z jednej strony przyszłą bazę kapitałową, z drugiej strony bazę emerytalną dla przyszłych pokoleń, będzie funkcjonował lepiej niż to, z czym mieliśmy do czynienia do tej pory – dodał Prezydent podczas uroczystości w siedzibie GPW.

Ustawa o PPK zakłada utworzenie prywatnego, dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności emerytalnych. W program ma być zaangażowane państwo, pracodawcy i pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może wynosić od 2 do 4 proc. wynagrodzenia. Z kolei pracodawca dopłacałby składkę od 1,5 proc. do 4 proc. wynagrodzenia. W efekcie maksymalna wpłata na PPK w przypadku jednego pracownika mogłaby wynosić 8 proc.

PPK mają dotyczyć ok. 11,5 mln pracowników i mają zapewnić dodatkowe oszczędności dla przyszłych emerytów po ukończeniu przez nich 60. roku życia. Odkładanie na przyszłą emeryturę będzie dobrowolne i w każdej chwili będzie można z niego zrezygnować lub – odwrotnie – przystąpić do programu.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. z półrocznym vacatio legis. Największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób, zaczną stosować przepisy ustawy od 1 lipca 2019 r. Podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób - od 1 stycznia 2020 r., a firmy zatrudniające co najmniej 20 osób - od 1 lipca 2020 r. Pozostałe podmioty będą musiały stosować ustawę od 1 stycznia 2021 r. Ten ostatni termin obowiązuje też podmioty należące do sektora finansów publicznych.