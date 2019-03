Praca tymczasowa zdominowana przez kobiety

Praca tymczasowa pracą kobiet

Polski rynek pracy tymczasowej zdominowały kobiety. Ich liczba rośnie sukcesywnie. Podobnie jak średnia liczba roboczogodzin przepracowanych przez panie zatrudnione tymczasowo, która w 2018 r. zwiększyła się o 28 proc. w porównaniu do 2017 r. – wynika z najnowszego raportu Grupy Progres analizującego krajowy rynek pracy tymczasowej.

Sytuacja kobiet na rynku pracy z roku na rok jest coraz lepsza. I chociaż to mężczyźni stanowią większą część jego udziału to w przypadku pracy tymczasowej jest nieco inaczej. Specyfika tej gałęzi rynku pracy wynika m.in. z branż, do których rekrutują agencje – nie wszystkie sektory są przez nie obsługiwane. Z drugiej strony, zapotrzebowanie na personel zgłaszane przez klientów – organizacje, firmy czy instytucje – dotyczą w większości prac, które chcą wykonywać właśnie panie (pracownicy usług, sprzedawcy, specjaliści, pracownicy biurowi, contact center). Mężczyźni, częściej niż kobiety, zajmują stanowiska typu operator maszyn, mechanik maszyn, monter urządzeń czy pracownik w przemyśle, czyli stanowiska bardziej wykwalifikowane, na które jest zdecydowanie mniej zleceń ze strony klientów agencji zatrudnienia.

Polki i Ukrainki

Z raportu Grupy Progres wynika, że trend dot. większej liczby kobiet niż mężczyzn pracujących tymczasowo jest widoczny w całej Polsce. W ubiegłym roku, tę formę zatrudnienia posiadało 56 proc. pań i 44 proc. panów. Te same dane wskazują, że kobiety zatrudnione tymczasowo, w 2018 r. na pracę poświęciły o 28 proc. RBH więcej niż w 2017 r. – 462 RBH (cały okres zatrudnienia, w przeliczeniu na osobę - 2017 r.) i 595 RBH (cały okres zatrudnienia, w przeliczeniu na osobę - 2018 r.). Biorąc pod uwagę narodowość aktywnych zawodowo kobiet to Ukrainki pracują więcej niż Polki – tylko w 2018 r. panie pochodzące ze Wschodu pracowały tymczasowo – 755 RBH (cały okres zatrudnienia, w przeliczeniu na osobę), nasze rodaczki o 320 RBH mniej – średnio 435 RBH (cały okres zatrudnienia, w przeliczeniu na osobę).

– W porównaniu do Polek, kobiety z Ukrainy w naszym kraju pracują tymczasowo zdecydowanie więcej niż nasze rodaczki. Większa aktywność zawodowa tej grupy wynika z czynników, które motywują Ukrainki do podjęcia pracy poza ojczyzną. W ich przypadku cel jest jasny – chcą zarobić jak najwięcej, by móc odłożyć jak najwięcej. Ukrainki często są w Polsce same, bez dzieci, rodziny i praca jest ich jedynym zajęciem – mówi Magda Dąbrowska, Dyrektor Zarządzający CUW w Grupie Progres. – W przypadku Polek wykonujących pracę tymczasową na miejscu, mających przy sobie swoje dzieci ważny jest również czas, który mogą spędzić z rodziną, więc w tej sytuacji naturalne jest dzielenie doby pomiędzy dom i pracę. Dla dużej części Ukraińców Polska staje się krajem, w którym chcą żyć i budować swoją lepszą przyszłość, a do tego potrzebne jest pewne zaplecze finansowe – zaznacza Magda Dąbrowska.