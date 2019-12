Wniosek o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego lub przedmiotów ortopedycznych przez internet - 1 stycznia 2020 r.

Drogi Wnioskodawco, aplikujący o dofinansowanie ze środków PFRON, od 1 stycznia wniosek na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego lub przedmiotów ortopedycznych możesz złożyć przez Internet!

Już od 1 stycznia 2020 r. wniosek o dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych oraz wniosek na dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych będzie można złożyć bez wychodzenia z domu, 365 dni w roku. Wykorzystując darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl), będzie można złożyć elektroniczny wniosek również w dzień wolny od pracy (już od 1 stycznia), podczas gdy wnioski papierowe są przyjmowane przez jednostki samorządu tylko w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu, od 2 stycznia.

reklama reklama



Polecamy: Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

Jedyne, czego potrzebujesz to: dostęp do Internetu, konto w Systemie SOW i Profil Zaufany. Profil Zaufany można potwierdzić w wielu instytucjach oraz online przy pomocy dziesięciu różnych banków – zobacz, jakie to proste (materiał wideo w serwisie YouTube).

Możesz skorzystać także z kreatora, który usprawnia proces składania wniosku.