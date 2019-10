Automatyczna wymiana danych między PUE ZUS i SOW PFRON

PFRON i ZUS wspólnie uruchamiają usługę elektroniczną, która umożliwi Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE) i Systemowi Obsługi Wsparcia PFRON (SOW) automatyczną wymianę danych. Porozumienie w tej wprawie podpisały w piątek prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska i Prezes Zarządu PFRON Marlena Maląg.

Usługa wspomoże samorządy w zakresie weryfikacji wniosków. – Ale to przede wszystkim ukłon w stronę osób niepełnosprawnych, które na jednej platformie internetowej PFRON będą mogły złożyć wniosek i od razu go zweryfikować, co do tej pory odbywało się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – podkreśla prezes zarządu PFRON Marlena Maląg.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we wrześniu ub.r. uruchomił System Obsługi Wsparcia. Platforma umożliwia osobom niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz elektroniczne aplikowanie o wsparcie ze środków PFRON będących w dyspozycji jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. Do chwili obecnej do SOW przystąpiło w całym kraju aż 351 z 380 powiatów.

Podpisane dziś porozumienie pozwoli na przepływ informacji i automatyczną weryfikację danych pomiędzy systemami PFRON i ZUS. Wnioski składane w systemie SOW będą sprawdzane w systemie PUE ZUS pod kątem ewentualnych zaległości Wnioskodawcy w stosunku do ZUS. Do tej pory Wnioskodawcy starający się o dofinansowanie ze środków PFRON proszeni byli o przedstawienie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami ZUS. Uruchomienie usługi zdejmie z Wnioskodawców ten obowiązek.

Usługa przeszła pomyślnie fazę testów we wrześniu 2019 roku i zostanie wdrożona do końca października 2019 roku.