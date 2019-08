Rehabilitacja kompleksowa z PFRON

Rehabilitacja kompleksowa

Nowy program rehabilitacji kompleksowej z budżetem ponad 85 mln zł ma pomóc powrócić na rynek pracy osobom, które w wyniku wypadku utraciły zdrowie i nie są w stanie już wykonywać swojego zawodu. Projekt łączy trzy oddzielane do tej pory rodzaje rehabilitacji w jedną. Osoby niepełnosprawne, które chcą wziąć udział w programie, będą mogły przez okres od 3 do 12 miesięcy przygotowywać się do powrotu na rynek pracy pod okiem zespołu specjalistów. To m.in. lekarze, psychologowie, terapeuci, trenerzy i doradcy. Partnerami projektu realizowanego przez PFRON są ZUS i CIOP.

Cel projektu

W czwartek [red. 22 sierpnia 2019 r.] w siedzibie Funduszu odbył się briefing prasowy, podczas którego zaprezentowane zostały założenia wdrażanego projektu.

– Realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy współpracy z ministerstwem rodziny model rehabilitacji kompleksowej to odpowiedź na stosunkowo niski poziom aktywności zawodowej osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Podjęte działania pozwolą na przywracanie zdolności do podjęcia zatrudnienia osób obecnie nieaktywnych zawodowo, a co za tym idzie podniesienie wskaźnika zatrudnienia – podkreślił Krzysztof Michałkiewicz, pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kto na tym skorzysta?

To oferta dla osób, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, lecz chcieliby zmienić tę sytuację – zdobyć zawód i podjąć satysfakcjonującą pracę. – Nowe, kompleksowe podejście do rehabilitacji to łączenie wszystkich działań mających doprowadzić do powrotu na rynek pracy i do aktywnego życia. Uczestnicy otrzymają pełne wsparcie z zakresu klasycznej rehabilitacji medycznej, zawodowej i psychospołecznej – wyjaśniła prezes zarządu PFRON, Marlena Maląg.

Przygotowanie do nowego zawodu

Już dziś do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostało 70 osób. W ramach wsparcia zawodowego uczestnicy otrzymają pomoc doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy w wyborze nowego zawodu – dopasowanego do zainteresowań i obecnych możliwości uczestnika oraz cieszącego się zainteresowaniem pracodawców. – W procesie przygotowywania do nowego zawodu najważniejsze będzie szkolenie zawodowe, które w sumie potrwa średnio 400 godzin. Proces ten ma zakończyć się podjęciem pracy. Zakładamy, że zatrudnienie powinno znaleźć co najmniej 60 proc. uczestników – dodała Dorota Habich, Zastępca Prezesa Zarządu PFRON ds. Programowych.