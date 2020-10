Planowane zmiany w procedurach adopcyjnych

MRiPS pracuje nad nowelą ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Poprawa procedur adopcyjnych, pozyskiwanie większej liczby kandydatów do adopcji na terenie kraju i zwiększenie liczby adopcji dzieci starszych przez polskie rodziny – to główne cele przygotowanej przez MRiPS nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Z informacji zamieszczonych w wykazie prac legislacyjnych rządu wynika, że w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej trwają prace nad nowelizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W styczniu 2017 r. rząd zadecydował o ograniczeniu tzw. adopcji zagranicznych, podjęto także działania w celu poprawy ich organizacji. Obecnie - w efekcie przeprowadzonej oceny istniejącego stanu prawnego - wskazano na konieczność takiego zorganizowania procedur adopcyjnych, aby zapewnić dzieciom oczekującym na adopcję jak najwięcej dobrze przygotowanych rodzin adopcyjnych na terenie kraju.

Zwrócono uwagę m.in. na potrzebę zwiększenia liczby adopcji dzieci starszych przez polskie rodziny. Obecnie jedynie ok. 1/3 ogólnej liczby adopcji stanowią adopcje dzieci powyżej 7. roku życia, z czego ich istotną część stanowią adopcje wewnątrzrodzinne.

W ramach projektowanej regulacji przewidziano m.in. konieczność przeprowadzenia wstępnej oceny kandydata do przysposobienia oraz umożliwienia mu udziału w szkoleniu w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od momentu zgłoszenia się przez niego do ośrodka adopcyjnego.

Nowelizacja ma także m.in. wprowadzić obowiązek wydawania wstępnej oceny o kandydatach do przysposobienia dziecka oraz opinii kwalifikacyjnej pisemnie w formie papierowej lub elektronicznej. W sytuacji, gdy są one negatywne, powinny dodatkowo zawierać szczegółowe uzasadnienie przyczyn wydania takiej opinii czy oceny, ewentualne wskazanie obszarów wymagających poprawy, z jednoczesnym pouczeniem o przysługującym prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Ponadto proponowana nowelizacja wprowadza istotne zmiany w zakresie prawa do urlopu ojcowskiego oraz urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługujących rodzicom adopcyjnym.

Obecnie prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje rodzicom adopcyjnym, którzy przysposabiają dziecko w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Projektowane zmiany przewidują, że pracownik-ojciec wychowujący dziecko będzie miał prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż: do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.