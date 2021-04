Pozostałe wypłaty trzynastek przed majówką [AUDIO]

Seniorzy już z trzynastkami

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już niemal wszystkie trzynaste emerytury. Do portfeli mazowieckich seniorów wpłynęło dodatkowo 1,4 mld zł.

Trzynasta emerytura została już wypłacona dla ponad 8,4 mln uprawnionych. W całym kraju na świadczenia przeznaczono niemal 10,5 mld zł, przy czym co ósma złotówka trafiła do seniorów mieszkających w województwie mazowieckim. Najwięcej w regionie, bo aż 865,6 tys. zł, wypłaciły trzy warszawskie oddziały ZUS. W aglomeracji warszawskiej świadczenie otrzymało 695,5 tys. klientów ZUS. Płocki oddział przekazał 183 tys. osób około 227 mln zł dodatkowych świadczeń. Na południu województwa radomski ZUS zaopatrzył 142,6 tys. seniorów w prawie 177,4 mln zł. Siedlecki oddział, obsługujący wschodnią część województwa, wypłacił około 126,1 mln zł 101,6 tys. osób. Na Mazowszu trzynastkę otrzymało łącznie 1 mln 123 tys. seniorów. Wypłacono niemal 1,4 mld zł.

O szczegółach mówi Piotr Olewiński Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa mazowieckiego. Kliknij, aby odsłuchać:

Trzynastki pobierane z zasiłkami i świadczeniami przedemerytalnymi

Do przekazania pozostały już tylko trzynastki pobierane z zasiłkami i świadczeniami przedemerytalnymi, ale i one trafią do świadczeniobiorców jeszcze przed majówką.

Ile wynosi trzynastka dla emerytów w 2021 r.?

"Dodatkowe roczne świadczenia są wypłacane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie. W 2021 r. jest to 1250,88 zł brutto" - przypomina prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Wyjątkiem jest renta rodzinna. W przypadku, gdy jest pobierana przez kilka osób, to przysługuje tylko jedno prawo do trzynastki. ZUS podzielił wtedy kwotę jednorazowego świadczenia pieniężnego (1250,55 zł) proporcjonalnie przez liczbę osób uprawnionych do renty rodzinnej. Jeśli więc do świadczenia uprawnione były np. dwie osoby, to każda z nich dostała 625,44 zł (brutto).

„Trzynastkę otrzymują osoby pobierające m.in. emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne i strukturalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych. Z dodatkowego rocznego świadczenia nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.” – tłumaczy prof. Uścińska.

Trzynasta emerytura bez wniosku

Prezes ZUS przypomina także, że aby otrzymać dodatkowe roczne świadczenie nie trzeba było składać żadnego wniosku. Otrzymały ją automatycznie osoby, które do 31 marca 2021 r. miały ustalone np. prawo do emerytury lub renty.

Oprócz ZUS trzynastki może wypłacać także KRUS, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWIA, Wojskowe biura emerytalne oraz Biuro emerytalne służby więziennej. W przypadku zbiegu prawa do świadczeń (np. emerytury z ZUS i KRUS lub emerytury wypłacanej wraz z rentą wypadkową) osobie uprawnionej przysługuje tylko jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne.

