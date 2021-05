Bon turystyczny - czy termin ważności zostanie wydłużony?

Bon turystyczny z dłuższym terminem ważności? Analizy dotyczące wprowadzenia takiego rozwiązania prowadzi resort rozwoju.

MRPiT: do tej pory wykorzystano 25 proc. środków z bonu turystycznego

Mimo, że wartość przyznanych bonów turystycznych wyniosła 1,2 mld, to - jak dotąd - wykorzystano jedną czwartą tej puli - wynika z informacji, jakie PAP przekazał resort rozwoju. MRPiT zastanawia się, czy wydłużyć czas w jakim z bonu będzie można skorzystać.

Polski Bon Turystyczny zaczął obowiązywać od ubiegłorocznych wakacji. Celem jego wprowadzenia było wsparcie rodzin oraz branży turystycznej w dobie pandemii. Bon można wykorzystać do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym. Bon przeznaczony jest dla rodzin z co najmniej jednym dzieckiem oraz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Jego wartość to 500 zł na każde dziecko, a w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności 1000 zł.

PAP skierowała pytania do resortu rozwoju, pracy i technologii ws. dotychczasowego wykorzystania bonu turystycznego.

Ministerstwo przekazało, że do 30 kwietnia br. polskim rodzinom przyznano 1,4 mln bonów o wartości 1,2 mld zł. Średnia wartość wydanego bonu wyniosła 857 zł, a do końca kwietnia zapłacono nim 423 tys. razy.

Resort dodał, że do tej pory wartość zrealizowanych płatności bonem wyniosła 309 mln zł - co stanowi 25,75 proc. wartości przyznanych bonów. W Polskiej Organizacji Turystycznej zarejestrowanych jest 20,5 tys. podmiotów, u których można zapłacić bonem.

Kiedy dokonano najwięcej płatności bonem turystycznym?

Resort odpowiadając na pytania PAP poinformował ponadto, że największe zainteresowaniem Polskim Bonem Turystycznym odnotowano 17 sierpnia 2020 roku. Tego dnia dokonano ponad 13,8 tys. płatności bonami na kwotę ponad 9,8 mln zł.

Dodano, że utrzymujące się dalsze restrykcje pandemiczne na początku 2021 roku nadal ograniczały realizację bonu. Wzrost płatności bonami odnotowano w połowie lutego br., m.in. w związku z łagodzeniem obostrzeń, uruchomieniem działalności hotelowej oraz częściowym przywróceniem działalności kulturalnej i sportowej, przy jednoczesnym zachowaniu reżimu sanitarnego.

Bon turystyczny z dłuższym terminem ważności?

PAP zapytała również ministerstwo, czy w związku z ograniczeniami jakie dotknęły branżę turystyczną w związku z COVID-19 - konieczność zamykania obiektów hotelarskich - trwają prace nad ewentualnym wydłużeniem czasu, w którym z bonu będzie można skorzystać. Prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygaśnie 31 marca 2022 r., choć realizacja usługi będzie mogła nastąpić w późniejszym terminie.

"Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii prowadzi analizy dotyczące wykorzystania bonów i ewentualnych możliwości wydłużenia terminu realizacji programu" - przekazano w odpowiedzi.

W związku z poprawiającą się sytuacja epidemiczną, rząd zdecydował się za luzowanie obostrzeń wynikających z pandemii. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem od soboty 8 maja do 5 czerwca hotele i pensjonaty znów mogą przyjmować gości, choć obiekty te mogą być zapełnione jedynie w połowie. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ drag/