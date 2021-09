Ryzyko związane z inwestycjami w kampanii Prezesa UOKiK

Ryzyko wiąże się z każdą inwestycją. O realnych stratach informuje nowa kampania społeczna Prezesa UOKiK.

„Policz i nie przelicz się!” - kampania społeczna

6 września 2021 r. startuje ogólnopolska kampania społeczna Prezesa UOKiK pod hasłem „Policz i nie przelicz się!”.

Spoty kampanii ostrzegają przed realną stratą zainwestowanych środków oraz zwracają uwagę na ryzyko braku możliwości spłaty kredytu w przypadku wzrostu stóp procentowych, a także spadku wartości nieruchomości jako przedmiotu zabezpieczenia kredytu.

― Obecna sytuacja społeczno-gospodarcza skłania konsumentów do zwiększonej aktywności inwestycyjnej. Niskie stopy procentowe zachęcają do zakupu nieruchomości na kredyt, a także do lokowania środków w akcje, obligacje korporacyjne, fundusze inwestycyjne czy inwestycje wysokiego ryzyka, np. kryptoaktywa. Tego typu decyzjom finansowym i inwestycyjnym towarzyszą bardzo realne ryzyka, o których jako konsumenci potrafimy zapominać, w szczególności gdy jesteśmy kuszeni rzekomo atrakcyjnymi ofertami. Stąd hasło kampanii ― „Policz i nie przelicz się!”. Zanim zainwestujesz swoje oszczędności lub zaciągniesz wieloletnie zobowiązania finansowe przeanalizuj zagrożenia, uwzględnij zmianę warunków oraz Twojej sytuacji materialnej. Przeanalizuj wszystkie koszty, uwzględnij wzrost stóp referencyjnych oraz różne scenariusze, które mogą doprowadzić do spadku wartości Twojej lokaty kapitału. Następnie odpowiedz sobie na pytanie: ile możesz stracić, czy zachowasz płynność finansową i czy będziesz w stanie spłacać raty za parę lat ― wyjaśnia Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

O czym pamiętać?

Zanim zdecydujesz – policz i nie przelicz się!

Nie podejmuj pochopnych decyzji i nie działaj pod wpływem emocji – dokładnie i na chłodno przeanalizuj zyski i ryzyka.

Nie decyduj się na inwestycję w momencie, gdy jesteś zadłużony – rozważ, czy to nie jest dobry moment na wcześniejszą spłatę zobowiązań finansowych jeśli tylko dysponujesz nadwyżką pieniężną.

Inwestuj rozsądnie, czyli w miarę własnych możliwości, przeznaczając tzw. wolne środki, a nie te istotne, zarezerwowane na cele życiowe.

Przeanalizuj obecną sytuację, ale przygotuj także plan działania na przyszłość, zwłaszcza w razie wystąpienia potencjalnych problemów skutkujących zmniejszeniem dochodów.

Dywersyfikuj swoje finanse – nie inwestuj wszystkiego w jedną inwestycję, pamiętaj również o potrzebie utrzymania płynności finansowej.

Pamiętaj, to Ty zarządzasz swoimi finansami i to Ty poniesiesz wszystkie konsekwencje nieprzemyślanych decyzji – nigdy nie podejmuj decyzji pod wpływem impulsu, „tu i teraz”.

Spoty kampanii „Policz i nie przelicz się!” i materiały do pobrania dostępne są na stronie UOKiK: https://www.uokik.gov.pl/policz_i_nie_przelicz_sie.php

Źródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów