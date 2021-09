O prawach konsumenta na lotnisku

Rusza kampania promująca prawa konsumenta w formie spotów na wybranych lotniskach. Jakie informacje uzyskają pasażerowie?

Znajdź swoje prawa na lotnisku

We wrześniu rusza kampania Europejskiego Centrum Konsumenckiego (działającego przy UOKiK), promująca prawa konsumenta w formie spotów na wybranych polskich lotniskach. Sygnalizujemy, jakie problemy mogą się przytrafić pasażerom podczas podróży, oraz informujemy, gdzie można uzyskać bezpłatną pomoc.

Kampania jest realizowana dzięki współpracy Europejskiego Centrum Konsumenckiego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze”. Spoty informacyjne będą wyświetlane na Lotnisku Chopina w Warszawie i w blisko dziesięciu regionalnych portach lotniczych.

Europejskie Centrum Konsumenckie od początku 2021 roku otrzymało 3630 zgłoszeń od konsumentów. Problemy dotyczące podróżowania (opóźnionych i odwołanych lotów, uszkodzenia lub niedostarczenia bagażu, a także problemów z noclegiem) stanowią 30% wszystkich skarg, które odnotowało ECK w bieżącym roku.

Zobacz spoty: https://konsument.gov.pl/aktualnosci/znajdz-swoje-prawa-na-lotnisku/

Przykładowa sprawa:

Pasażer leciał z Marsa Alam do Warszawy czeskimi liniami lotniczymi. Jego bagaż został uszkodzony w czasie podróży. Zgłosił to na lotnisku, po czym otrzymał raport niezgodności bagażowej tzw. Raport PIR. Następnie pasażer wysłał pisemną reklamację do linii lotniczej, która zaoferowała mu odszkodowanie wysokości 200 zł. Konsument przystał na propozycję linii. Na zwrot pieniędzy czekał 3 miesiące, jednak przelew nie dotarł. Po tym czasie zgłosił sprawę do ECK Polska, które dzięki współpracy z ECK Czechy odzyskało rekompensatę za zniszczony bagaż.

Masz, problem? Zgłoś go do ECK!

Jeżeli nie możesz dojść do porozumienia ze sprzedawcą zarejestrowanym w innym kraju UE, Norwegii, Islandii lub Wielkiej Brytanii, zgłoś się po pomoc lub poradę do Europejskiego Centrum Konsumenckiego. Więcej: https://konsument.gov.pl/skarga-do-eck/.