Brexit - ważny termin na wymianę dokumentów

To ostatni moment na skorzystanie z możliwości uproszczonej wymiany dokumentów pobytowych wydanych przed końcem 2020 r.

Brexit – ostatni moment na wymianę dokumentów pobytowych

Tylko do końca grudnia obywatele Wielkiej Brytanii i członkowie ich rodzin mogą skorzystać z możliwości uproszczonej wymiany dokumentów pobytowych wydanych przed końcem 2020 r. Potwierdzają one korzystanie z uprawnień beneficjenta Umowy Wystąpienia przy przekraczaniu granic i podczas pobytu w Polsce. W przypadku braku możliwości osobistego złożenia wniosku do końca 2021 r., istnieje możliwość przesłania dokumentów pocztą.

Dokumenty pobytowe wydane przed końcem 2020 r. zachowają ważność przez okres na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2021 r. Do końca tego roku beneficjenci Umowy Wystąpienia mogą składać w urzędach wojewódzkich wnioski o wymianę tych dokumentów. Postępowanie w tych sprawach jest uproszczone. W związku z tym, Urząd do Spraw Cudzoziemców zaleca jak najszybsze składanie wniosków.

Osoby, które do tej pory nie posiadały dokumentów pobytowych mogą natomiast zarejestrować swój pobyt (obywatele Wielkiej Brytanii) lub ubiegać się o wydanie karty pobytowej (członkowie rodzin obywateli Wielkiej Brytanii nie posiadający obywatelstwa brytyjskiego). Dotychczas z tych możliwości skorzystało 3,9 tys. osób.

Wnioskodawca, który złoży wniosek do 31 grudnia 2021 r. otrzyma zaświadczenie potwierdzające złożenie wniosku, ważne na okres 1 roku, służące jako tymczasowy dokument pobytowy.

Wniosek dotyczący wydania nowego dokumentu pobytowego, zarejestrowania pobytu lub wydania karty pobytowej należy złożyć co do zasady osobiście, w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Obowiązują dedykowane dla beneficjentów Umowy Wystąpienia formularze. Postępowanie w tych sprawach jest bezpłatne.

Brak możliwości osobistego złożenia wniosku

W przypadku braku możliwości osobistego złożenia wniosku do końca 2021 r. istnieje możliwość przesłania wniosku pocztą do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa lub członka rodziny. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo (wniosek) zostało nadane w polskiej placówce Poczty Polskiej. Wnioskodawca taki zostanie następnie wezwany przez organ do osobistego stawiennictwa. W szczególnie uzasadnionych przypadkach w tym ze względu na stan zdrowia, wojewoda może odstąpić od wymogu osobistego stawiennictwa.

W zakresie wydawania wspomnianych dokumentów stosowany jest system deklaratoryjny. Nie ma obowiązku ich uzyskania jako warunku legalnego pobytu w Polsce. Biorąc jednak pod uwagę praktyczne względy, Urząd do Spraw Cudzoziemców zaleca aby wszyscy beneficjenci Umowy Wystąpienia uzyskali nowe dokumenty pobytowe. Ich posiadanie ułatwi korzystanie z uprawnień beneficjenta przy przekraczaniu granic i podczas pobytu na terytorium Polski.

Posiadacze dokumentów pobytowych wydanych przed końcem 2020 r., którzy nie złożą wniosku o wymianę dokumentu do 31 grudnia 2021 r., w celu uzyskania dokumentu pobytowego na podstawie Umowy Wystąpienia będą musieli złożyć nowy wniosek np. o zarejestrowanie pobytu. Postępowanie w tej sprawie nie będzie uproszczone. Wnioskodawcy składający wnioski po 31 grudnia 2021 r. nie otrzymają także zaświadczenia potwierdzającego złożenie wniosku, służącego jako tymczasowy dokument pobytowy.

Wielka Brytania opuściła Unię Europejską na podstawie Umowy Wystąpienia. Dokument ten zawiera m.in. przepisy regulujące zasady kontynuacji pobytu obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin w Polsce. Od 1 stycznia 2021 r. posiadają oni prawo pobytu co do zasady na dotychczasowych warunkach jeśli korzystali z prawa pobytu zgodnie z prawem UE przed końcem 2020 r. i w dalszym ciągu mieszkają w kraju.

Źródło: Urząd do Spraw Cudzoziemców