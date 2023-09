Bakteria Legionella w przedszkolu w śródmieściu Warszawy. Sanepid nie zaleca zamknięcia

W przedszkolu publicznym numer 20 przy ulicy Sempołowskiej w Warszawie wykryto bakterię Legionella. Placówka jest czynna, Sanepid wydał zalecenia.

Warszawa - Sanepid wykrył bakterię Legionelli w śródmiejskim przedszkolu

"Przeprowadzone badania wody na okoliczność występowania bakterii Legionella wykazały pozytywny wynik. Przedszkole ściśle współpracuje z Sanepidem i wykonuje jego zalecenia" - przekazała w mediach społecznościowych placówka.



W oświadczeniu podkreślono, że Legionellą nie można zarazić się od chorego człowieka ani nawet pijąc skażoną wodę. "Do zakażenia dochodzi tylko poprzez wdychanie aerozolu skażonej wody" - dodano.



Zaznaczono, że w warunkach przedszkolnych do zakażenia może dojść tylko biorąc prysznic.



Sanepid nie zaleca zamknięcia placówki, wydał jednak zalecania. Natryski mają być zamknięte przez 7 dni, należy rozkręcić prysznice i je zdezynfekować. Badania należy powtórzyć po 7 dniach. Placówka przekazała, że w środę zostanie również przeprowadzone tzw. przegrzanie wody czyli podgrzanie jej do temperatury 70 stopni Celsjusza, w której bakteria ginie.



Dotychczas odnotowano 166 potwierdzonych przypadków zakażeń bakterią Legionella. Najwięcej w Rzeszowie - 112 i powiecie rzeszowskim - 38. Pozostałe 16 przypadków dotyczy innych powiatów. Jak podał w środę dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie Jaromir Ślączka, zmarło już 21 osób z potwierdzonym zakażeniem Legionella pneumophila. U wszystkich osób, które zmarły odnotowano choroby współistniejące.(PAP)



