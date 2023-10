Minister Telus: drugi nabór wniosków na wymianę dachów z azbestu; kwota wsparcia to 40 zł/m kw.

Minister rolnictwa Robert Telus: Uruchamiamy drugi nabór wniosków o wsparcie na wymianę pokryć dachowych z azbestu w gospodarstwach rolnych. Wysokość wsparcia wynosi 40 zł/m kw. wymienianego pokrycia dachu. Ogłoszenie o naborze na stronach ARiMR od 6 października br.

Jak przekazał minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus podczas wizyty w w Strzelcach Małych, 6 października zostanie ogłoszony program pomocy na wymianę dachów z azbestu w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

"Wysokość wsparcia wynosi 40 zł/m kw. wymienianego pokrycia dachu. Wsparcie skierowane jest do tych rolników, którzy jeszcze nie korzystali z dofinansowania na wymianę dachów" – podkreślił Telus.

Jak uzyskać dofinansowanie na usunięcie azbestu? Kiedy nabór wniosków?

Ogłoszenie o naborze ma pojawić się na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 6 października br., a nabór ma potrwać od 15 grudnia br. do 12 stycznia 2024 r. z wykorzystaniem formularza elektronicznego na Platformie Usług Elektronicznych. Dofinansowanie ma przysługiwać maksymalnie do 500 m kw. wymienionego pokrycia dachu.

Takie ogłoszenie pojawiło się, pod tytułem: KPO: Dofinansowanie wymiany dachów z azbestu – 15 grudnia rozpocznie się kolejny nabór. Zgodnie z treścią tego ogłoszenia:

"Pomoc przeznaczona jest dla osób fizycznych podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy jak rolnik lub którym co najmniej w roku poprzedzającym złożenie wniosku o to wsparcie przyznano płatności bezpośrednie. Istotne jest, by ubiegający się o taką pomoc miał nadany numer identyfikacyjny producenta rolnego i był właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu. Wsparcie można otrzymać na wymianę 500 m2 dachu, stawka pomocy wynosi 40 zł/ m2. Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacana zaliczka w wysokości 50 proc. wartości wsparcia. Aby móc ją otrzymać trzeba wypełniając wniosek o przyznanie pomocy, wystąpić o zaliczkę.

O to dofinansowanie z KPOiZO będzie się można starać wyłącznie drogą internetową, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR, od 15 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r."

Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych. Nabór 2023: 15 grudzień 2023 r. - 12 styczeń 2024 r.

Warunki i tryb udzielania wsparcia - jak informuje ARiMR - w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach ostatecznego odbiorcy wsparcia, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1830) oraz Regulamin wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach inwestycji A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu [NABÓR WNIOSKÓW NR A1.4.1.KPO_5/23/02]. Kto może ubiegać się o wsparcie? Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r. poz. 208, 337 i 641) jako rolnik lub której przyznano płatności bezpośrednie w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1775) co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem, jeżeli: jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu, ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2023 r. poz.885), jest pełnoletnia.

Zakres wsparcia Wsparcia udziela się na wymianę pokrycia dachu wykonanego z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest przez zastąpienie go nowym pokryciem dachu wolnym od wyrobów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej, na powierzchni nie większej niż 500 m2. Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia: które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku, których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z ostatecznym odbiorcą wsparcia i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r., które obejmują wymianę pokrycia dachu na całym budynku, które są zgodne z regulaminem wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem, jeżeli wnioskodawca zobowiąże się, że co najmniej do dnia upływu 3 lat od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem będzie utrzymywał efekty realizacji przedsięwzięcia. Wsparcie jest udzielane w formie płatności końcowej, która jest wypłacana po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

Wysokość wsparcia Wsparcie przyznaje się w oparciu o standardową stawkę jednostkową w wysokości 40% kwoty stanowiącej iloczyn standardowej stawki jednostkowej i odpowiednio powierzchni wymienianego pokrycia dachu, co stanowi 40 zł/m2 od kwoty 100 zł/m2 (wysokość standardowej stawki jednostkowej). Wsparcie przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji KPO wynosi maksymalnie na jednego ostatecznego odbiorcę wsparcia w wysokości 20 000 zł. Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacana zaliczka w wysokości 50% wartości wsparcia, o ile wnioskodawca wystąpił o przyznanie tej zaliczki we wniosku o objęcie wsparciem. Wsparcie przyznaje się na podstawie Umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem zawieranej przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR.

Kryteria premiujące i kolejność przysługiwania wsparcia O kolejności przysługiwania wsparcia decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów premiujących: Przedsięwzięcie jest realizowane na terenie powiatów o niekorzystnej sytuacji na rynku pracy - przyznaje się 3 punkty.

Kryterium uważa się za spełnione, jeśli stopa bezrobocia rejestrowego w powiecie, w którym realizowane jest przedsięwzięcie wynosi pow. średniej wartości bezrobocia rejestrowego w kraju ogółem. Weryfikacja kryterium przez ARiMR następuje na podstawie danych podanych we wniosku przez wnioskodawcę oraz danych Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedzający rok złożenia wniosku.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez młodego rolnika - przyznaje się 5 punktów.

Kryterium uważa się za spełnione, jeśli wnioskodawcą jest rolnik urodzony po dniu 31 grudnia 1982 r. Weryfikacja kryterium przez ARiMR następuje na podstawie danych podanych we wniosku. Wsparcie przysługuje według kolejności ustalonej przy zastosowaniu powyższych kryteriów premiujących. Spełnienie jednego lub więcej kryteriów premiujących decyduje o kolejności umieszczenia przedsięwzięcia na liście przedsięwzięć możliwych do objęcia wsparciem. W pierwszej kolejności wsparcie przysługuje tym wnioskodawcom, których przedsięwzięcia uzyskały największą sumę punktów. W przypadku uzyskania takiej samej sumy punktów dla przedsięwzięć, w pierwszej kolejności wsparcie przysługuje temu wnioskodawcy, który pierwszy złożył wniosek. Ważne Niespełnienie któregokolwiek kryterium premiującego nie powoduje wykluczenia przedsięwzięcia z dalszej oceny i tym samym nie skutkuje brakiem możliwości wsparcia środkami planu rozwojowego.

Ocena przedsięwzięcia Wsparcia udziela się: jeżeli wniosek jest kompletny i poprawny oraz zawiera wszystkie niezbędne załączniki wymienione w § 2 ust. 6 Regulaminu,

jeżeli wnioskodawca spełnia warunki udzielenia wsparcia wynikające z przepisów dotyczących udzielania takiego wsparcia,

jeżeli wnioskodawca i przedsięwzięcie spełniają wszystkie kryteria wyboru przedsięwzięć , o których mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu (w tym wniskodawca nie otrzymał wsparcia w ramach naboru wniosków NR A1.4.1.KPO_5/22/01 tj. nie została z wnioskodawcą zawarta Umowa o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego w ramach pierwszego naboru wniosków),

Źródło: PAP/ARiMR