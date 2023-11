Ile zapłaci odbiorca energii elektrycznej w 2024 r.? Czego się spodziewać?

Energia elektryczna – co z cenami

Projektowane rozwiązanie jest kontynuacją dotychczasowego wsparcia odbiorców w gospodarstwach domowych, w tym wsparcia zużycia energii na potrzeby zbliżone do zużycia w gospodarstwach domowych (np. części wspólne budynków, garaże, domy letniskowe, lokali o charakterze zbiorowego zamieszkania). „Mrożenie” cen i stawek opłat dystrybucyjnych zakłada, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej i stawek opłat dystrybucyjnych w taryfach na rok 2024 w rozliczeniach z odbiorcami przewidziana jest stabilizacja ich rachunków za obrót i dystrybucję energii na poziomie cen i stawek opłat taryfowych z 2022 r. Ceny z 2022 r. będą stosowane do limitu 3 MWh dla gospodarstw domowych a dla gospodarstw z osobą niepełnosprawną podwyższone do 3,6 MWh, natomiast dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny do 4 MWh. Po przekroczeniu limitu obowiązuje cena maksymalna 693 zł/MWh.