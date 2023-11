Prezydent jest zbudowany ogromną reprezentacją kobiet w nowym gabinecie. 10 spośród 18 ministrów to kobiety

Ogromna reprezentacja pań w tym gabinecie, to element, który mnie cieszy; muszę powiedzieć, jestem tym zbudowany – powiedział w poniedziałek 27 listopada 2023 r. prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości zaprzysiężeniami nowego rządu premiera Mateusza Morawieckiego.

Prezydent Andrzej Duda powołał Mateusza Morawieckiego na prezesa Rady Ministrów oraz pozostałych członków Rady Ministrów. Spośród osiemnastu ministrów wchodzących w skład gabinetu Mateusza Morawieckiego jest dziesięć kobiet.



„Ogromnie się ucieszyłem tą propozycją pana premiera, kiedy mi ją przekazał, że tyle kobiet, rekord w dotychczasowej historii Rzeczypospolitej po 1989 roku, będzie stanowiło rząd RP i zajmie tak niezwykle odpowiedzialne i ważne stanowiska” – zaznaczył prezydent Duda w wystąpieniu wygłoszonym po złożeniu przysięgi przez członków nowego gabinetu.



Jak podkreślił: „Wierzę w to, że to jest przełom”. „Bardzo często słyszeliśmy do tej pory, że w wielu miejscach naszego kraju na odpowiedzialnych stanowiskach jest niedoreprezentacja kobiet, że jest ich za mało”. „Nie ukrywam, że zawsze podzielałem to stanowisko” – dodał.



„Uważam, że panie ze względu na swoje umiejętności i zdolności są predystynowane do tego, aby zajmować najwyższe i najbardziej odpowiedzialne stanowiska. Cieszę się, że teraz tak jest” – mówił prezydent. (PAP)