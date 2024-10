Sejm na żywo 11 października 2024 r. [Transmisja online]]

Relacja online:

Sejm na żywo 11 października 2024 r.

W piątek, po godzinie 9. Sejm wznowił obrady; posłowie będą m.in. głosować nad wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy budżetowej na 2025 rok; rozpatrzą też wniosek o odwołanie członka Rady Mediów Narodowych - Krzysztofa Czabańskiego.

Posłowie rano rozpatrzą wniosek w sprawie odwołania Krzysztofa Czabańskiego z funkcji członka Rady Mediów Narodowych; czwartek komisja kultury poparła wniosek posłów KO o jego odwołanie. Według uzasadnienia wniosku, Czabański miał złamać zakaz łączenia funkcji szefa RMN z uczestniczeniem "w podmiocie będącym dostawcą usługi medialnej lub producentem radiowym lub telewizyjnym".

"Z uwagi na powiązania kapitałowe fundacji Instytut im. Lecha Kaczyńskiego z podmiotami będącymi dostawcami usług medialnych przyjmujemy, że pan Czabański jest w konflikcie interesów z pełnioną funkcją. Obowiązkiem Sejmu jest odwołanie pana Czabańskiego z funkcji przewodniczącego RMN" - mówiła podczas posiedzenia komisji reprezentująca wnioskodawców Urszula Augustyn (KO).

W bloku głosowań posłowie zdecydują o losie wniosków klubu PiS o odrzucenie w pierwszym czytaniu rządowego projektu ustawy budżetowej oraz projektu ustawy okołobudżetowej. Według posła Zbigniewa Kuźmiuka (PiS), proponowany budżet jest "nierealistyczny" oraz jest "podparty kreatywną księgowością".

Sejm będzie też głosować nad poselskim projektem zmian w ustawie o ochotniczych strażach pożarnych, a także nad poprawkami Senatu do zmian w ustawie o kołach gospodyń wiejskich oraz ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników

Posłowie wysłuchają informacji o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2023 r. oraz zapoznają się z przedstawionym przez premiera dokumentem „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2023 r.”.

Archiwum: Sejm na żywo 10 października 2024 r.: Dziś budżet na 2025 r. i wybory kopertowe [Transmisja online]

Od godz. 16

w dniu 10 października 2024 r.

Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr - kontynuacja

w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 689 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr ...) *

Pytania w sprawach bieżących

Informacja bieżąca

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2025 (druk nr

- uzasadnia Minister Finansów.

rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2025 (druk nr 687 ) -debata średnia w łącznej dyskusji nad pkt 9. i 10.- uzasadnia Minister Finansów. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2025 (druk nr

- uzasadnia Minister Finansów. rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2025 (druk nr 693 ) -debata średnia w łącznej dyskusji nad pkt 9. i 10.- uzasadnia Minister Finansów.

W czwartek w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy budżetowej na 2025 r. Budżet państwa musi do końca stycznia trafić do prezydenta do podpisu.

Z harmonogramu obrad Sejmu wynika, że w czwartek odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy budżetowej na 2025 r. Projekt zakłada, że dochody budżetu wyniosą w przyszłym roku prawie 632,85 mld zł. Wydatki budżetu wynoszą niespełna 921,62 mld zł. Deficyt ma wynieść maksymalnie 288,77 mld zł.

Projekt przyszłorocznego budżetu zakłada m.in. 7-procentowy wzrost płac, 5 proc. podwyżki dla budżetówki, 3,9-procentowy wzrost gospodarczy i 5-procentową inflację. Wydatki na obronność mają sięgnąć 4,7 proc. przewidywanego PKB.

W rządowym projekcie założono, że wzrost wynagrodzeń w przyszłym roku wyniesie 7 proc., natomiast o 5 proc. wzrośnie kwota bazowa dla wynagrodzeń nauczycieli, dla pracowników państwowej sfery budżetowej, w tym funkcjonariuszy i żołnierzy, pracowników ministerstw oraz urzędów centralnych i wojewódzkich. Zwiększony zostanie także fundusz wynagrodzeń pracowników ZUS i KRUS.

W projekcie zaplanowano m.in. 124,3 mld zł na obronę narodową. Łącznie z wydatkami Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych w przyszłym roku wydatki na obronę narodową sięgną 186,6 mld zł, czyli będą o 28,6 mld zł większe, niż planowano na ten rok. Oznacza to, że w 2025 roku wydatki na wojsko wyniosą 4,7 proc. PKB, podczas gdy w tym roku to 4,2 proc. PKB.

Na ochronę zdrowia – łącznie z NFZ - zaplanowano 221,7 mld zł, co oznacza wzrost wydatków o blisko 31 mld zł. Poza tym 8,4 mld zł trafi na program "Aktywny rodzic", na program "Rodzina 800+" 62,8 mld zł, a 3,2 mld zł na rentę wdowią. Na 13. i 14. emeryturę zostanie przeznaczonych 31,5 mld zł, a 24,2 mld zł trafi na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych.

Resort finansów prognozuje, że w 2025 roku deficyt sektora general government (instytucji rządowych i samorządowych) wyniesie 5,5 proc. PKB. Przewidywana relacja długu tego sektora do PKB (wg definicji UE) wyniesie 54,6 proc. na koniec 2024 roku i 59,8 proc. na koniec 2025 roku, czyli poniżej wartości referencyjnej określonej w traktacie o funkcjonowaniu UE na 60 proc. Relacja państwowego długu publicznego do PKB wyniesie 43,3 proc. w 2024 r. oraz 47,9 proc. w 2025 r. i pozostanie bezpiecznie poniżej progu ostrożnościowego 55 proc., określonego w ustawie o finansach publicznych.

Zgodnie z zapisami konstytucji, rząd musi przesłać projekt budżetu do Sejmu najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego, którego ustawa dotyczy. Po tym, jak Sejm przyjmie ustawę, Senat ma 20 dni od momentu przekazania mu ustawy budżetowej na zaproponowanie poprawek. Prezydent musi otrzymać uchwaloną ustawę budżetową najpóźniej w 4 miesiące od przekazania jej Sejmowi i ma 7 dni na jej podpisanie.(PAP)

Archiwum: Sejm na żywo: Sejm obraduje 9 października 2024 r. [Transmisja online]

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

X kadencja

Porządek dzienny

19. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 9, 10 i 11 października 2024 r.

(środa-piątek)

Początek obrad 9 października 2024 r. o godz. 10:00

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (druki nr 679)

- sprawozdawca poseł Adam Krzemiński.

Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (druki nr 496 - sprawozdawca poseł Adam Krzemiński. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2025 (druk nr

- uzasadnia Minister Finansów.

rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2025 (druk nr 687 - uzasadnia Minister Finansów. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych (druk nr

- uzasadnia Minister Finansów.

rządowego projektu ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych (druk nr 674 - uzasadnia Minister Finansów. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 180. rocznicy urodzin Wawrzyńca Hajdy, śląskiego działacza niepodległościowego (druki nr 666)

- sprawozdawca poseł Łukasz Ściebiorowski.

Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 180. rocznicy urodzin Wawrzyńca Hajdy, śląskiego działacza niepodległościowego (druki nr 662 - sprawozdawca poseł Łukasz Ściebiorowski. Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2023 r.” wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury (druki nr 469)

- wystąpienia Ministra Infrastruktury oraz posła Rafała Webera.

___________________________________________________________ przez Prezesa Rady Ministrów dokument: „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2023 r.” wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury (druki nr 422 - wystąpienia Ministra Infrastruktury oraz posła Rafała Webera.___________________________________________________________

Porządek dzienny może być uzupełniony o:

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr

- sprawozdawca poseł Bartosz Romowicz.

Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 603 i )- sprawozdawca poseł Bartosz Romowicz. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2025 (druk nr ...)

- uzasadnia Minister Finansów.

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w 2023 roku wraz z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela wraz ze sprawozdaniem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druki nr

- wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich.

o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w 2023 roku wraz z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela wraz ze sprawozdaniem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druki nr 621 i )- wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Archiwum: Komisja w sprawie Pegasusa. 8 października 2024 r. [Transmisja online]



Komisja Śledcza do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Przesłuchanie Ernesta Bejdy, byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Przesłuchanie prokurator Ewy Wrzosek, wezwanej w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

16:00 – Komisja Śledcza do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

posiedzenie zamknięte

Przesłuchanie Ernesta Bejdy, byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r. – kontynuacja.

Archiwum: Sejm na żywo: Komisja w sprawie Pegasusa. 3 października 2024 r. [Transmisja online]

Komisja Śledcza do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r. (SKPG)

sala nr 05, bud. U

Przesłuchanie Doroty Brejzy, wezwanej w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Archiwum: Sejm na żywo 1 października 2024 r. [Transmisja online]

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw (druki nr 672, 672-A i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła *

- sprawozdawca poseł Mirosław Suchoń.

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wsparcia przedsiębiorców zatrudniających żołnierzy Obrony Terytorialnej lub żołnierzy Aktywnej Rezerwy (druki nr 673 i 681) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła *

- sprawozdawca poseł Krystyna Skowrońska.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich oraz ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (druki nr 655 i 658) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła *

- sprawozdawca poseł Jarosław Rzepa.

Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami (druk nr

- uzasadnia Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Paprocka, Doradca Prezydenta w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Marek Rymsza, Doradca Prezydenta w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Paulina Malinowska-Kowalczyk.

przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami (druk nr 316 ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła- uzasadnia Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Paprocka, Doradca Prezydenta w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Marek Rymsza, Doradca Prezydenta w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Paulina Malinowska-Kowalczyk. Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o realizacji w 2023 roku "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025" wraz ze stanowiskiem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (druki nr

- wystąpienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz posła Wojciecha Króla. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o realizacji w 2023 roku "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025" wraz ze stanowiskiem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (druki nr 364 564 ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła- wystąpienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz posła Wojciecha Króla.

Archiwum: Sejm na żywo 27 września 2024 r. kasowy pit i renta socjalna [transmisja online]

Nasza relację z trzeciego dnia obrad Sejmu, który zajmie się m.in. rządowym projektem ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Sejm będzie też pracował nad projektem, który pozwoli części przedsiębiorców skorzystać z tzw. kasowego PIT. W porządku obrad również rządowy projekt ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz obywatelski projekt noweli ustawy o rencie socjalnej.

Archiwum: Sejm na żywo 26 września 2024 r. Ustawy powodziowe [Transmisja online]

Dzisiaj, po godz. 9, Sejm wznowi obrady; po południu posłowie mają rozpocząć prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Projekt przyjęła we wtorek Rada Ministrów. Projekt wprowadza szereg rozwiązań ułatwiających powodzianom radzenie sobie z jej skutkami.