Będzie nowy Prezes UODO. Sejm ma powołać następcę Jana Nowaka

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ma zostać powołany na posiedzeniu Sejmu rozpoczynającym się we wtorek 16 stycznia 2024 r. Nowo powołany Prezes UODO zastąpi Jana Nowaka, który pełni tę funkcję od 2019 r. Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Mirosława Wróblewskiego, zgłoszoną przez posłów Koalicji Obywatelskiej.

Prezes UODO to organ właściwy w sprawach ochrony danych osobowych, a także organ nadzorczy w rozumieniu unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO).



Stanowisko to od 2019 r. piastuje Jan Nowak. Jego kadencja upłynęła 16 maja 2023 r. Sejm powołał go na drugą kadencję 26 maja 2023 r., ale Senat 22 czerwca nie wyraził zgody na jego powołanie. Wobec tego Jan Nowak wykonuje swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego Prezesa UODO. Dlatego też w X kadencji Sejmu podjęto na nowo procedurę powołania nowego Prezesa.

REKLAMA

Kandydaci na Prezesa UODO

W grudniu 2023 r. zgłoszono czterech kandydatów na Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Byli to:

Jakub Groszkowski – zgłoszony przez posłów Prawa i Sprawiedliwości,

– zgłoszony przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, Konrad Komornicki – zgłoszony przez posłów klubów PSL – Trzecia Droga i Polska 2050 – Trzecia Droga,

– zgłoszony przez posłów klubów PSL – Trzecia Droga i Polska 2050 – Trzecia Droga, Andrzej Rybus-Tołłoczko – zgłoszony przez posłów klubów Polska 2050 – Trzecia Droga i PSL – Trzecia Droga,

– zgłoszony przez posłów klubów Polska 2050 – Trzecia Droga i PSL – Trzecia Droga, Mirosław Wróblewski – zgłoszony przez posłów Koalicji Obywatelskiej.

Kandydatury Konrada Komornickiego i Andrzeja Rybus-Tołłoczki zostały następnie wycofane. Komisja sprawiedliwości i praw człowieka Sejmu 16 stycznia zaopiniowała wobec tego dwie pozostałe: kandydatura Mirosława Wróblewskiego uzyskała opinię pozytywną, a Jakuba Groszkowskiego – negatywną.

Kim jest Mirosław Wróblewski Mirosław Wróblewski jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, posiada uprawnienia zawodowe radcy prawnego. Jest obecnie przewodniczących Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych. W latach 2007–2023 był dyrektorem Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora tego Zespołu.

Jak powoływany jest Prezes UODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych powoływany jest przez Sejm. Do skutecznego powołania Prezesa UODO konieczne jest, by następnie zgodę na to powołanie wyraził Senat.



Prezes UODO powoływany jest na 4-letnią kadencję. Kadencję Prezesa UODO liczy się od dnia złożenia przez niego ślubowania. Po upływie kadencji Prezes UODO wykonuje – jak obecnie Jak Nowak – swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego Prezesa.



Przepisy przewidują, że ta sama osoba może być Prezesem UODO maksymalnie przez dwie kadencje.

Kto może zostać Prezesem UODO Kandydat na stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych musi spełnić wymogi określone przepisami ustawy. Na stanowisko Prezesa UODO może być powołana osoba, która: jest obywatelem polskim;

posiada wyższe wykształcenie;

wyróżnia się wiedzą prawniczą i doświadczeniem z zakresu ochrony danych osobowych;

korzysta z pełni praw publicznych;

nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

posiada nieposzlakowaną opinię.

Prezes UODO – gwarancje niezależności

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie wykonywania swoich zadań podlega tylko ustawie o ochronie danych osobowych. Jej przepisy przewidują szereg rozwiązań, które mają zagwarantować, że Prezes będzie swoje obowiązki wykonywał w sposób niezależny.



Dlatego też Prezes UODO nie może zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska dydaktycznego, naukowo-dydaktycznego lub naukowego w szkole wyższej, Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub innej jednostce naukowej. Nie może ponadto wykonywać jakichkolwiek innych zajęć zarobkowych lub niezarobkowych sprzecznych z obowiązkami Prezesa Urzędu.



Prezes UODO ma także obowiązek zachować apolityczność. Ustawa zabrania osobie piastującej to stanowisko przynależności do partii politycznych oraz związków zawodowych. Wykluczone jest także, by Prezes UODO prowadził działalność publiczną, która nie daje pogodzić się z godnością jego urzędu.



Prezesowi UODO przysługuje ponadto immunitet. Prezes UODO może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej tylko za uprzednią zgodą Sejmu. Uprzedniej zgody Sejmu wymaga także pozbawienie wolności Prezesa UODO. Prezes Urzędu nie może być ponadto zatrzymany lub aresztowany. Jedynym wyjątkiem jest ujęcie go na gorącym uczynku przestępstwa, ale nawet w takim przypadku zatrzymanie jest możliwe tylko wtedy, gdy jest ono niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo