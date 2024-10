Wigilia wolna od pracy dla wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych. Co o tym projekcie Lewicy myśli prezydent Andrzej Duda, czy podpisze ustawę?

Projekt autorstwa Lewicy dotyczący wolnej od pracy Wigilii został skierowany do opinii - tak wynika z informacji na stronie Sejmu. Zakłada on, że Wigilia będzie dniem wolnym od pracy również pracowników placówek handlowych. Czy prezydent Andrzej Duda podpisze ustawę?

W projekcie Lewicy wskazano, że "poprzez zmiany ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadzony zostanie dodatkowy dzień wolny w dniu 24 grudnia, czyli w Wigilię Bożego Narodzenia dla wszystkich pracowników". Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy Lewica upoważniła posłankę Katarzynę Ueberhan. Proponuje się, aby zmiany zawarte w ustawie weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Wigilia dniem wolnym dla wszystkich pracowników, także dla pracowników placówek handlowych

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, Wigilia to ważny dzień dla wszystkich pracowników i ich rodzin, którzy spędzają ten czas kultywując m.in. tradycje religijne. "Należy zauważyć, że z tego względu pracodawcy często decydują się na skrócenie czasu pracy do godziny 12.00 lub 13.00, w celu zapewnienia bezpiecznego powrotu pracowników do domu do swoich bliskich. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że dzień wolny będzie obowiązywał dla wszystkich pracowników, również pracowników placówek handlowych, którzy pracują tego dnia do godz. 14.00" - podkreślają autorzy projektu.

Zauważyli, że Wigilia wiąże się również z dalszymi wyjazdami pracowników do rodzin w różnych miejscach w Polsce. Ich zdaniem proponowane rozwiązanie umożliwi więc "rozłożenie ruchu drogowego na dłuższy czas, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa podróżujących w tym okresie".

Dzień wolny w Wigilię ma ułatwić pracownikom łączenie życia zawodowego z prywatnym

Dzień wolny w Wigilię ma na celu ułatwić pracownikom łączenie życia zawodowego z prywatnym. A w związku z tym "ułatwi sprawowanie opieki nad dziećmi, które najczęściej w tym dniu nie mają zajęć edukacyjnych, a jedynie, zapewnione w szkołach, zajęcia opiekuńcze".

Według autorów skutki gospodarcze projektowanych rozwiązań "można by teoretycznie oszacować biorąc pod uwagę dane makroekonomiczne dotyczące Produktu Krajowego Brutto, przeciętnej pensji w sektorze przedsiębiorstw w zależności od wielkości pracodawcy oraz wpływów z VAT", jednak byłyby one "obarczone daleko idącą niedokładnością, ponieważ (...) 24 grudnia nie jest traktowany przez pracodawców oraz pracowników jak zwykły dzień roboczy".

Wigilia Bożego Narodzenia jest ustawowo dniem wolnym od pracy już w wielu krajach

Autorzy noweli ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw przypomnieli, że Wigilia Bożego Narodzenia jest ustawowo dniem wolnym od pracy w Bułgarii, Cyprze, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Irlandii, Litwie, Łotwie, Słowacji, oraz na Węgrzech.

"Kładziemy projekt na stole i wysyłamy jasny sygnał: Lewica chce, żeby Wigilia była dniem wolnym od pracy" - powiedziała na antenie TOK FM Dziemianowicz-Bąk. To, czy wolny od pracy będzie już tegoroczny 24 grudnia zależy jej zdaniem od tego, kiedy i w jakim tempie projekt ustawy będzie procedowany przez parlamentarzystów.

Ministra tłumaczyła, że propozycja wprowadzenia wolnej Wigilii jest odpowiedzią na zgłaszane od lat postulaty polskich rodzin. Jej zdaniem 24 grudnia powinien być wolny dla wszystkich - zarówno dla wierzących, jak i niewierzących - tak, żeby każdy mógł się przygotować na wieczór, odbyć podróż, żeby spotkać się z rodziną, czy po prostu odpocząć.

Do propozycji Lewicy pozytywnie odniosły się związki zawodowe, popierając wprowadzenie nowego dnia wolnego

Szef "S" Piotr Duda przekazał, że Solidarność "od lat stoi na stanowisku, że Wigilia powinna być dniem wolnym od pracy". Co więcej – jak wskazał – w zakładzie pracy, którym jest Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność", już wiele lat temu wpisano do zakładowego układu zbiorowego pracy 24 grudnia jako dzień wolny. "Trudno mi jednak określić na tym etapie, jak oceniamy projekt, o którym mówi minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Zrobimy to, gdy projekt zostanie przygotowany i przekazany nam do konsultacji" – zapowiedział Piotr Duda.

Zaznaczył, że wolna Wigilia to nośne hasło, ale rodzi się pytanie, czy "projekt Lewicy zakłada, że ma to być dzień wolny dla wszystkich pracowników, również na przykład tych zatrudnionych w handlu". "Jeśli mówimy o tym, że pracownikom należy się wolny dzień, trudno przy tym wykluczać jakąkolwiek grupę, choćby właśnie pracowników handlu, tylko dlatego, że inni upatrują w tym dniu szansę na zrobienie ostatnich zakupów przed świętami Bożego Narodzenia" – ocenił przewodniczący Solidarności.

Prezes Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Ostrowski podkreślił, że OPZZ jest za wszelkimi propracowniczymi rozwiązaniami. "Rozwiązanie to nam się bardzo podoba, zwłaszcza że już teraz bardzo dużo firm wprowadza wolne wigilie w swoich regulaminach pracy" – zauważył Ostrowski. Zwrócił uwagę, że przy pracach nad projektem warto pochylić się nad zawodami, które nie mogą mieć tego dnia wolnego. "Chodzi o to, żeby w jakiś sposób można im to było zrekompensować" – powiedział szef OPZZ.

Również Forum Związków Zawodowych odebrało tę propozycję jako pozytywną. "Wigilia nie może być momentem refleksji i odpoczynku, dla wybranych" – stwierdził rzecznik prasowy FZZ Grzegorz Sikora.

Prezydent Andrzej Duda popiera pomysł Lewicy dotyczący Wigilii wolnej od pracy

Prezydent Andrzej Duda powiedział we wtorek 29 października w Radiu Zet, że zgadza się z tym pomysłem, dlatego podpisałby ustawę przygotowaną przez posłów Lewicy. "Myślę, że zwłaszcza dla kobiet, które (...) mają tutaj swoją rolę - jeżeli chodzi o przygotowanie w wielu domach potraw wigilijnych, więc na pewno paniom byłoby lżej, a i mężczyznom byłoby lżej, bo przecież mnóstwo zakupów trzeba zrobić i przygotować też dom" - powiedział.

Andrzej Duda stwierdził, że nie przejmuje się kosztami tego pomysłu, ponieważ - jak ocenił - "ludziom też się coś należy". "Powiedzmy sobie szczerze: w większości przypadków to jest już taka praca +na pół gwizdka+. Ludzie wychodzą z pracy, bo muszą załatwić sprawy, więc to jest taki dzień, który w istocie bardzo umiarkowanie jest dniem przepracowanym" - zaznaczył. Jak dodał, "są zawody, które muszą przepracować solidnie (ten dzień - Wigilię), jednak w większości przypadków ludzie podchodzą do tego z lekkim przymrużeniem oka".