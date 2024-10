Kiedy dowożenie dzieci do szkoły jest obowiązkowe, a kiedy fakultatywne? Regionalna Izba Obrachunkowa odpowiada

Czy gmina może rozszerzyć realizację zadania własnego polegającego na organizacji na terenie miasta bezpłatnego dowozu dla uczniów do publicznych szkół podstawowych znajdujących się zarówno na terenie obwodu jak i poza nim? Z takim pytaniem burmistrz Niemodlina zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

Obowiązek zapewnienia dziecku bezpłatnego transportu i opieki

RIO wyjaśniło, że gmina w przypadkach określonych ustawowo ma obowiązek zapewnić uczniowi, bezpłatny transport i opiekę do szkoły, w której obwodzie mieszka dziecko. Izba przywołała swoje wcześniejsze wyjaśnienia w tej sprawie, w których wskazała, że droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać 3 km w przypadku uczniów klas 1-1V szkół podstawowych i 4 km w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.

Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, jest dłuższa niż odległość wskazana w ustawie, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. Do ukończenia przez dziecko 7 lat obligatoryjny jest także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.

Kiedy bezpłatny dowóz dzieci jest fakultatywny

RIO wyjaśniło także, że w przypadkach innych niż te, które zostały wskazane w wyliczeniu ustawowym jako obowiązkowe, gmina może zapewnić bezpłatny transport dzieci do szkół. Mając na względzie powyższe, realizacja tego zadania ma charakter fakultatywny i zależy od decyzji danej jednostki samorządu terytorialnego, która powinna dysponować odpowiednimi środkami finansowymi na jego realizację.

Izba przywołała w tym zakresie wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 25 sierpnia 2015 r. (sygn. akt I SA/Rz 699/15), który został wydany na podstawie przepisów ówcześnie obowiązującej ustawy o systemie oświaty, ale zdaniem Izby nadal zachowuje on aktualność. W orzeczeniu sąd wskazał, iż rodzicom lub opiekunom przysługuje prawo wyboru szkoły, do której ma uczęszczać dziecko „należy więc odrzucić aby intencją ustawodawcy było uniemożliwienie gminom bezpłatnego dowozu dzieci do szkół, w sytuacji gdy zamieszkują one poza obwodem danej szkoły, albo nawet poza terytorium gminy”.