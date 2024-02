Mapa protestu i blokad rolników w dniu 20 lutego 2024 r.

Wymiar przysługujących pracownikom uprawnień, np. do urlopu wypoczynkowego, jest co do zasady proporcjonalnie pomniejszany w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Może jednak zdarzyć się i tak, że wymiar uprawnienia przysługującego pracownikowi pracującemu na część etatu nie będzie niczym się różnił od wymiaru uprawnienia przysługującego pracownikom pracującym w pełnym wymiarze. Sprawdź dlaczego.